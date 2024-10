xStation 5 - Configuração base

Uma vez que a xStation 5 é uma plataforma para utilizar a partir do browser, não precisa de instalar mais nenhum software no seu computador.

Com esta aula vai aprender: As principais características da xStation5

Como iniciar a sessão na plataforma

Que instrumentos estão disponíveis na xStation5 Uma vez que a xStation 5 é uma plataforma para utilizar a partir do browser, não precisa de instalar mais nenhum software no seu computador. Iniciar a sessão na xStation5 Para iniciar a sessão na plataforma, basta simplesmente visitar XTB.com e carregar no botão de início de sessão (login), que se encontra no canto superior direito da página. Para iniciar a sessão, basta que preencha os campos de email e password. Se se esqueceu da sua password, basta selecionar “Esqueceu-se da password?” e seguir as instruções para a repor. Quando tiver introduzido as credenciais da sua conta, pode começar a utilizar a xStation 5. Se tiver múltiplas contas – por exemplo, uma conta demo e uma conta live – pode selecionar aquela com a qual pretende negociar utilizando o menu que se encontra no canto superior direito do ecrã. Mudar de uma conta para outra é rápido e fácil, e não tem de voltar a introduzir as suas credenciais. Como pode ver, por defeito, a xStation está dividida em três módulos: Janela de gráficos Este é o primeiro módulo. É aqui que pode ver gráficos e outras ferramentas de análise para os mercados individuais, selecionando as métricas que pretende examinar ao longo do módulo. Os gráficos da xStation 5 oferecem-lhe diversos indicadores e ferramentas analíticas. Também pode adicionar separadores únicos que foram concebidos para lhe fornecer uma imagem clara dos mercados – incluindo sentimento, principais impulsionadores, screener de bolsa, mapa de cores, calendário económico, notícias sobre o mercado e estatísticas do seu próprio desempenho. De forma geral, este módulo vai ajudá-lo a analisar mais profundamente o mercado. Alguns módulos adicionais são explicados noutros tutoriais. Market Watch (Visualização de mercado) O módulo seguinte é chamado Market Watch. É aqui que pode abrir e gerir as suas transações, observar a profundidade e os preços do mercado, bem como personalizar os mercados que mais gosta de ver. Com a xStation 5, pode optar por forex, matérias primas, índices, CFDs e ETFs. Por fim, pode também criar o seu market watch personalizado, no separador “Favoritos”. Terminal Este é o último módulo. É aqui que vai conseguir gerir as suas negociações: as transações que tem abertas, as ordens pendentes, o historial de conta, o saldo geral e o capital, bem como a sua margem. Neste módulo, pode também editar as suas posições adicionando ordens de stop loss e take profit. Lembre-se de voltar às estatísticas do seu desempenho para ver como está a correr a sua experiência de trading e como a pode melhorar.

