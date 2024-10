xStation 5: A janela Market Watch (visualização de mercado)

O Market Watch é basicamente a sua janela para o mundo dos investimentos a nível mundial.

Com esta aula, vai aprender: O que é o Market Watch e porque é uma das mais importantes características da xStation5

Como efetuar uma transação com a xStation 5

Como efetuar uma transação diretamente a partir de um gráfico O Market Watch é basicamente a sua janela para o mundo dos investimentos a nível mundial. Pode escolher Forex, índices, CFDs de capita ou ETFs. Tem todos estes mercados à sua disposição, à distância de um ou dois cliques. Se não encontrar o instrumento que procura, encontre-o preenchendo o formulário “Filtro”. Como pode ver, todos os instrumentos disponíveis têm o seu próprio símbolo – se não tiver a certeza do que cada símbolo do mercado significa, basta passar com o rato por cima desse ícone para obter mais informações. Para mais detalhes, clique no ícone “i” no instrumento. Vai aparecer uma janela com informações sobre esse instrumento. Efetuar uma transação Existem diversas formas de efetuar uma transação. Pode fazê-lo através da janela Market Watch: para isso, basta que faça um duplo clique no mercado que pretende e irá aparecer uma janela de ordens. Na janela de ordens, escolha a dimensão da sua posição e escolha se pretende selecionar algum nível de stop loss ou take profit. A janela de ordens inclui uma calculadora que o informa de como uma transação o vai afetar relativamente a: Spread em pips e valor monetário

Comissão

Valor do pip

Pontos de swap de cada dia Vamos imaginar que quer abrir uma transação de GBP/USD avaliada em 1 lote. Selecione o volume da sua transação utilizando a calculadora incorporada na plataforma. Quando tiver selecionado o volume que pretende, terá de decidir qual a direção da sua transação. Se quiser vender ou entrar em posição curta, deverá carregar no botão vermelho. Se quiser comprar ou entrar numa posição longa, carregue no botão verde. Se a sua expectativa é de que o mercado vai desvalorizar, deve carregar em vender. Se acha que o mercado vai valorizar, carregue em comprar. Quando tiver terminado este passo, a sua transação estará em curso. Esta opção é conhecida por “fazer uma transação através da janela de ordens”. Em alternativa, pode acelerar a forma como faz uma transação com apenas um clique diretamente na janela Market Watch. Assim que encontrar o mercado na janela em si e tiver predefinido o lote do tamanho certo, basta clicar no botão comprar ou vender e a transação será automaticamente efetuada. Inicialmente, vai surgir uma janela de confirmação no seu ecrã, mas pode selecionar a opção “não mostrar novamente”. Isto fará com que possa efetuar uma transação apenas com um clique. O registo de acordos no gráfico (charting deal ticket) Outra forma de fazer uma transação é através dos botões de compra e venda que se encontram no próprio gráfico. Quando tiver analisado um mercado e quiser abrir uma posição, poderá fazê-lo no canto superior esquerdo do gráfico – onde pode encontrar os botões de compra e venda, também com a opção de alterar o volume da transação. Pode também definir os níveis das ordens de stop loss e take profit a partir do registo de acordos no gráfico. Para isso, basta clicar no botão “SL/TP” ao lado dos botões de compra e venda e definir os seus níveis limite. Como pode ver, fazer uma transação na nossa avançada plataforma de trading é simples, intuitivo e rápido. A xStation5 oferece-lhe diversas formas de efetuar uma transação que lhe permitam usufruir das opções mais adequadas ao seu estilo de trading.

