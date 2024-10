xStation 5: Ordens de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop

Como já explicámos no tutorial “Vocabulário e Terminologia Básica”, uma das melhores formas de ter sucesso a longo prazo nos mercados financeiros é fazendo uma gestão prudente do risco. É por isso que as ordens de stop loss e take profit devem ser uma parte integral das suas negociações. Como tal, vamos aprender como utilizá-las na nossa plataforma xStation5, para garantir que sabe como limitar o seu risco e maximizar o seu potencial de trading.



Nesta aula, vai aprender: Como definir uma ordem de stop loss na xStation5

Como definir uma ordem de take profit na xStation5

O que é uma ordem trailing stop e como defini-la na xStation 5 Como já explicámos no tutorial “Vocabulário e Terminologia Básica”, uma das melhores formas de ter sucesso a longo prazo nos mercados financeiros é fazendo uma gestão prudente do risco. É por isso que as ordens de stop loss e take profit devem ser uma parte integral das suas negociações. Como tal, vamos aprender como utilizá-las na nossa plataforma xStation5, para garantir que sabe como limitar o seu risco e maximizar o seu potencial de trading. Definir uma Stop Loss e Take Profit A primeira – e mais fácil – forma de adicionar uma ordem de stop loss ou take profit à sua transação é fazendo-o de imediato quando efetua uma nova ordem. Basta que introduza um nível de preço no respetivo campo de stop loss ou take profit. Lembre-se que a stop loss será executada automaticamente quando o mercado oscilar a seu desfavor (daí o nome stop loss, que significa “parar as perdas”) e a take profit será executada automaticamente quando o preço atingir o lucro que especificou. Se tiver entrado numa posição longa, pode definir uma ordem de stop loss abaixo do atual preço de mercado e pode definir uma ordem de take profit acima do atual preço de mercado. Se tiver entrado numa posição curta, então a ordem de stop loss deve ser colocada acima do nível de entrada, e a ordem de take profit deve ser colocada abaixo do preço de abertura da sua negociação. É importante lembrar que uma ordem de stop loss (SL) ou take profit (TP) está sempre ligada a uma posição aberta ou ordem pendente. Pode ajustá-las assim que tiver iniciado a sua transação e também enquanto está a monitorizar o mercado. São uma forma de defender a sua posição de mercado, mas é claro que estas ordens não são necessárias para poder abrir uma posição. Pode sempre adicioná-las depois, mas a nossa recomendação é que proteja sempre as suas posições. Adicionar níveis de Stop Loss e Take Profit A forma mais fácil de adicionar níveis de SL/TP à sua posição já aberta é utilizando a linha de trading no gráfico. Simplesmente arraste e largue a linha de trading para cima ou para baixo até ao nível que pretende. Quando tiver adicionado a SL/TP, as linhas de SL/TP vão aparecer no gráfico. Assim, pode também modificar os níveis de SL/TP de forma simples e rápida. Existem ainda duas formas de adicionar níveis de Stop Loss ou Take Profit ao longo do módulo Terminal. Primeiro, para adicionar níveis de Stop Loss ou Take Profit basta fazer um duplo clique na sua ordem aberta ou pendente para que se abra uma nova janela com detalhes da sua negociação. A janela de modificação da ordem vai aparecer e agora pode introduzir/modificar níveis de SL/TP pelo nível exato de mercado ou pela definição de pontos a partir dos atuais preços de mercado. A segunda forma é ainda mais rápida. Só tem de especificar os níveis que pretende a partir do terminal. Basta clicar no botão “+” numa das colunas de SL ou TP e introduzir os níveis que pretende. Como vê, é muito simples e torna-se útil quando precisa de tomar rápidas decisões de trading. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Ordem de Trailing Stop As Stop Loss existem para que possa reduzir as suas perdas quando o mercado não oscila a seu favor, mas essas ordens também o podem ajudar a fixar os seus lucros. Se isto lhe parece confuso, não se preocupe, vamos explicar-lhe e poderá ver como é simples. Imaginemos que abriu uma posição longa e o mercado oscila a seu favor, tornando a sua negociação lucrativa nesse momento. A sua ordem de Stop Loss inicial, que havia sido colocada a um nível abaixo do seu preço de abertura, pode agora chegar ao seu preço de abertura (para que não tenha prejuízo) ou acima do preço de abertura (para ter lucro garantido). Para tornar este processo automático, pode usar uma ordem Trailing Stop. Esta é uma ferramenta muito útil para a sua gestão de risco, em particular quando as mudanças de preço são rápidas ou quando não consegue estar constantemente a monitorizar o mercado. As Trailing Stops (TS) estão ligadas à sua posição aberta, mas é importante lembrar que se tiver colocado uma trailling stop na MT4, tem de garantir que a plataforma está aberta, caso contrário a ordem não será executada. No entanto, se estiver a negociar na xStation, as suas ordens de trailling stop serão efetuadas mesmo se tiver saído da plataforma. Para definir uma trailing stop, carregue com o botão direito do rato na sua posição aberta na janela “Terminal” e especifique os pips de distância que pretende entre o seu nível de Take Profit e o atual preço no menu Trailing Stop. Depois disso, a sua ordem de Trailing Stop foi ativada. A partir desse momento, se houver uma alteração de preço no lado lucrativo do mercado, a TP vai fazer com que o nível de stop loss siga automaticamente o preço. A Trailing Stop é uma ordem que pode ser facilmente desativada: basta clicar na caixa de trailing stop no módulo de modificação da transação. Como pode ver, a plataforma xStation5 oferece-lhe diversas formas rápidas de proteger as suas posições. Lembre-se que o trading acarreta risco e que as perdas podem exceder os depósitos. * Se por um lado as ordens de stop loss são uma das melhores formas de garantir a gestão do risco e de manter as potenciais perdas em níveis aceitáveis, não dão 100% de segurança. As stop loss são ordens de uso gratuito que protegem a sua conta dos movimentos adversos do mercado, mas por favor tenha em conta que estas ordens não conseguem garantir sempre a sua posição. Se o mercado se tornar volátil repentinamente e o preço saltar acima do seu nível de fecho (se passar de um preço ao próximo sem negociar nos níveis que estão entre eles), é possível que a sua posição possa ser fechada num nível pior do que aquele que tinha definido. Este fenómeno é conhecido por derrapagem de preço.

