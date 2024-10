xStation 5: Terminal

Tempo estimado de leitura: 6 minuto(s)

Terminal da xStation5 oferece-lhe a possibilidade de gerir e monitorizar todas as suas atividades de trading. É aí que pode encontrar informações sobre as suas posições abertas, ordens pendentes, historial da sua conta de trading, operações em dinheiro, saldo de conta, equidade e os detalhes da sua margem.

Nesta aula, vai aprender:

O que é o terminal e quais as suas características

Como reverter, fechar e editar uma posição

O que é e como se calcula o nível de margem

Cada trader precisa de um diário onde possa apontar as suas posições e o historial do seu trading. O Terminal é o seu diário digital, que regista todas as suas transações.



Abrir posições

No primeiro separador “Abrir posições”, poderá encontrar todos os detalhes das suas transações abertas.

Detalhes como:

Posição: nome dos instrumentos transacionados e número

nome dos instrumentos transacionados e número Tipo: aqui encontrar “Comprar” para posição longa e “Vender” para posição curta

aqui encontrar “Comprar” para posição longa e “Vender” para posição curta Volume: a quantidade de lotes

a quantidade de lotes Tempo: aqui pode ver quando a sua posição foi aberta

aqui pode ver quando a sua posição foi aberta Preço de abertura: preço a partir do qual a sua posição foi aberta

preço a partir do qual a sua posição foi aberta SL/TP : níveis de stop loss e take profit, se definidos

: níveis de stop loss e take profit, se definidos Preço de mercado: o atual preço dos instrumentos que transaciona

o atual preço dos instrumentos que transaciona Comissão: custo de abrir a posição, se cobrado

custo de abrir a posição, se cobrado Swap: pontos de swap cobrados ou adicionados

pontos de swap cobrados ou adicionados Lucro: a posição atual de lucro/prejuízo

Se tiver diversas posições num mesmo instrumentos, estas serão agrupadas. Se clicar na linha de posições abertas, poderá expandir ou comprimir os itens desse grupo.

Expandir o grupo Ouro:

Comprimir o grupo Ouro:

Fechar posições

Ao clicar na seta vermelha na linha do grupo, pode escolher diversas negociações com apenas um clique. Pode escolher entre “Fechar todas”, “Fechar apenas as negociações com lucro” ou “Fechar apenas as negociações com prejuízo”.

Se tiver mais do que um grupo de negociações abertas, pode facilmente expandir ou comprimir todas as suas posições e grupos carregando com o botão direito do rato.

Vamos carregar em “Expandir todos”:

Ao utilizar o botão vermelho “Fechar”, poderá encerrar todas as suas negociações de todos os grupos. Esta funcionalidade permite-lhe executar decisões de forma rápida e fácil.

Personalize a visualização de tabela

Ao clicar na janela das posições abertas com o botão direito do rato, pode personalizar a visualização da sua tabela, adicionando ou removendo algumas colunas extra.

Na opção “Personalize a visualização de tabela” vai aparecer:

Ordem: número único da transação

número único da transação Símbolo: símbolo do instrumento

símbolo do instrumento Margem: quantidade do depósito que foi posta de lado para proteger a posição

quantidade do depósito que foi posta de lado para proteger a posição Valor nominal: valor nominal para as ações sintéticas

valor nominal para as ações sintéticas Comentário

Origem da abertura: informação sobre que posição foi aberta na plataforma XTB

A xStation 5 dá-lhe a possibilidade de alterar a ordem das colunas de forma a adequá-las às suas preferências pessoais.

Para isso, basta que simplesmente arraste e largue a coluna para a esquerda ou direita no separador “Abrir posições”.

Stop Loss e Take Profit

A partir do separador “Abrir posições”, pode facilmente gerir os seus níveis de Stop Loss e Take Profit.

Para adicionar, remover ou alterar os níveis de stop loss e take profit, basta clicar em expandir a sua ordem e selecionar o símbolo “+” por baixo ou da coluna de stop loss ou de take profit, e vai aparecer uma nova janela:

No formulário na janela de Stop Loss, pode encontrar:

SL/TP: valor no preço

valor no preço Pips: valor em pips, negativo para uma Stop Loss ou positivo para uma Take Profit

valor em pips, negativo para uma Stop Loss ou positivo para uma Take Profit Em GBP: o valor expresso na moeda base da conta

o valor expresso na moeda base da conta Trailing stop: ative e desative uma ordem de trailing stop, apenas para ordens de stop loss

Duplique e Reverta a sua posição

Cada posição aberta pode ser duplicada, e para isso basta que clique uma vez no ícone “duplicar posição”:

Será aberta uma nova posição com o atual preço de mercado. A sua posição também pode ser facilmente revertida se clicar uma vez no botão “Reverta a posição”.

Ordens pendentes

Na janela de “ordens pendentes”, pode alterar ou remover as ordens pendentes que tiver definido.

Aqui, pode ver toda a informação sobre uma ordem pendente, tal como em no separador de posições abertas. Para editar uma ordem pendente, faça um duplo clique (ou carregue com o botão direito do rato e selecione “Modificar”) e vai aparecer uma nova janela.

Para remover a ordem pendente basta carregar no “x” na linha dessa ordem:

Historial

O separador do historial mostra uma lista de todas as suas posições fechadas. Pode selecionar e modificar o intervalo de tempo para o período que pretenda analisar na parte inferior da tabela:

Pode também exportar o seu historial de trading para um ficheiro Excel.

Operações em numerário

O separador para as operações em numerário contém todas as informações sobre todas as posições fechadas, comissões que foram cobradas, depósitos e levantamentos da sua conta. Pode também exportar o historial das suas operações em numerário para um ficheiro Excel.

Resumo de conta

A janela de resumo de conta encontra-se no fundo da plataforma

A janela contém dados sobre toda a sua conta de trading:

Balanço: quanto dinheiro tem na sua conta antes de abrir posições

quanto dinheiro tem na sua conta antes de abrir posições Saldo da conta: o somatório do saldo de conta com o lucro/prejuízo das posições que tem abertas

o somatório do saldo de conta com o lucro/prejuízo das posições que tem abertas Margem: quanto dinheiro colocou de parte para salvaguardar as posições que tem abertas

quanto dinheiro colocou de parte para salvaguardar as posições que tem abertas Margem livre: Se Saldo > Balanço, a margem livre é a diferença entre o balanço da sua conta e a margem que colocou de parte para abrir posições. Se Saldo < Balanço, a margem livre é a diferença entre o saldo da sua conta e a margem que colocou de parte para abrir posições. Isto indica a quantidade de fundos que tem disponíveis para fazer novas transações.

Se Saldo > Balanço, a margem livre é a diferença entre o balanço da sua conta e a margem que colocou de parte para abrir posições. Se Saldo < Balanço, a margem livre é a diferença entre o saldo da sua conta e a margem que colocou de parte para abrir posições. Isto indica a quantidade de fundos que tem disponíveis para fazer novas transações. Nível de margem : é o rácio de equidade para margem, expresso em percentagens

: é o rácio de equidade para margem, expresso em percentagens Lucro: lucro/perda de todas as posições abertas nesse momento

Ter 100% do nível do valor de cobertura adicional significa que se o nível de margem da sua conta atingir os 100%, ainda pode fechar as posições que tem abertas, mas não poderá abrir nenhuma nova posição.

Nível de margem = (Equidade / Margem) x 100



Na XTB, a margem de fecho está definida nos 50%, o que significa que se a sua margem cair abaixo deste nível, a plataforma começa automaticamente a fechar as suas posições perdedoras. Este é um mecanismo de segurança automático para ajudá-lo a proteger os fundos da sua conta, bem como para evitar perdas maiores. O mecanismo começa por fechar a posição em maior perda e para quando o seu nível de margem regressa a pelo menos 50%.