  

A negociação de opções envolve riscos e pode resultar em perda de capital. Consulte o KID. Invista com responsabilidade.

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A negociação de opções e a negociação tradicional de ações funcionam de forma muito diferente. Quando negoceia ações, está a comprar ou a vender ações reais e torna-se coproprietário da empresa. Na negociação de opções, está a adquirir um contrato que lhe confere o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço pré-determinado dentro de um período de tempo específico. Uma vez que está a lidar com contratos em vez de possuir o ativo diretamente, o capital necessário é normalmente inferior em comparação com a compra direta de ações.

A perda máxima quando compra uma opção limita-se ao prémio que pagou pela mesma. Se o mercado não evoluir a seu favor e a opção expirar sem valor, perde apenas o prémio, mas nenhum montante adicional para além desse. Isto significa que o seu risco está claramente definido e limitado desde o início. Embora seja possível perder a totalidade do prémio, nunca terá de pagar mais do que o montante inicialmente investido, o que torna a compra de opções uma forma eficaz de controlar o risco.

A negociação de opções permite aos investidores controlar uma posição mais ampla no ativo subjacente com um montante relativamente pequeno de capital, conhecido como prémio. Ao pagar um prémio, os investidores adquirem o direito de comprar ou vender o ativo a um preço específico dentro de um prazo definido, sem terem de investir antecipadamente o valor total do ativo. Isto amplifica os retornos potenciais, uma vez que uma pequena variação no preço do ativo subjacente pode resultar num ganho percentual muito maior na própria opção. No entanto, isto também aumenta o risco: se o mercado evoluir contra a posição, todo o prémio pago pela opção pode ser perdido, por vezes muito rapidamente. Por conseguinte, embora as opções possam ampliar os lucros, também podem ampliar as perdas na negociação de opções.

Sim, a negociação de opções permite-lhe assumir posições longas e curtas através da compra de diferentes tipos de opções. Quando espera que o preço de um ativo suba, pode assumir uma posição longa comprando uma opção de compra, que lhe confere o direito de adquirir o ativo a um preço fixo. Por outro lado, se esperar que o preço desça, pode assumir uma posição curta através da compra de uma opção de venda, que lhe confere o direito de vender o ativo a um preço pré-determinado. Desta forma, as opções permitem-lhe potencialmente lucrar tanto com mercados em alta como em baixa, sem possuir diretamente o ativo subjacente.

O preço de uma opção, conhecido como prémio, é determinado por vários fatores-chave. Estes incluem o preço atual do ativo subjacente, o preço de exercício da opção, o tempo restante até ao vencimento e a volatilidade do ativo subjacente. O tempo também desempenha um papel importante — as opções perdem valor à medida que se aproximam do vencimento, um conceito denominado «time decay». A volatilidade afeta o prémio, pois uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de a opção se tornar lucrativa, tornando-a mais cara. Outros fatores, tais como as taxas de juro e os dividendos, também podem influenciar a cotação das opções.

O preço de exercício é o preço fixo pelo qual o detentor da opção pode comprar (no caso de uma opção de compra) ou vender (no caso de uma opção de venda) o ativo subjacente. Trata-se de um elemento fundamental do contrato, pois determina se é vantajoso exercer a opção, em função do preço de mercado do ativo.

Estes termos descrevem a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço atual do ativo subjacente. Uma opção “in-the-money” (ITM) possui valor intrínseco (IV) — no caso de uma opção de compra, o IV significa que o preço do ativo está acima do preço de exercício; no caso de uma opção de venda, significa que está abaixo do preço de exercício. O preço de exercício de uma opção “at-the-money” (ATM) é muito próximo ou igual ao preço atual do ativo, o que significa que tem pouco ou nenhum valor intrínseco. Uma opção ”out-of-the-money” (OTM) não tem valor intrínseco — no caso das opções de compra, o preço do ativo está abaixo do preço de exercício e, no caso das opções de venda, está acima do preço de exercício. Estas distinções afetam o preço da opção e a probabilidade de esta ser lucrativa.

Sim, algumas opções podem ser exercidas antecipadamente, mas isso depende do tipo de opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, dando ao detentor a flexibilidade de agir antecipadamente, caso seja vantajoso. As opções de estilo europeu, por outro lado, só podem ser exercidas na própria data de vencimento. Na XTB, oferecemos opções de estilo americano sobre ações, que podem ser exercidas a qualquer momento antes do termo de expiração.

Pode utilizar opções para proteger os seus investimentos em ações contra potenciais perdas. Se já detém ações e está preocupado com uma possível queda do preço, uma forma comum de o fazer é através da compra de opções de venda. Uma opção de venda confere-lhe o direito, mas não a obrigação, de vender as suas ações a um preço pré-definido (o preço de exercício) antes de uma data específica. Se o preço das ações cair abaixo desse valor, a opção de venda ganha valor, o que pode ajudar a compensar as perdas no seu portfólio. Se, pelo contrário, o preço das ações subir, a opção pode expirar sem valor, mas continuará a beneficiar do preço mais elevado das ações. Esta estratégia funciona como um seguro, em que o custo da opção é o preço que paga pela proteção contra perdas, permitindo-lhe, ao mesmo tempo, beneficiar se o preço das ações subir.

O valor temporal de uma opção é o montante adicional que o comprador paga para além do valor intrínseco atual da opção, refletindo a possibilidade de a opção se tornar mais rentável antes do seu vencimento. Basicamente, quanto mais tempo faltar até ao vencimento, maior será o valor temporal, uma vez que há mais oportunidades para que o preço do ativo subjacente evolua a seu favor. À medida que a data de vencimento se aproxima, o valor temporal diminui e acaba por cair para zero.

As opções podem ser liquidadas de duas formas principais: liquidação física e liquidação em dinheiro. A liquidação física implica a entrega efetiva do ativo subjacente quando a opção é exercida, como, por exemplo, a transferência de ações para o comprador numa opção de compra. Em contrapartida, a liquidação em dinheiro não envolve a entrega do ativo; em vez disso, as partes trocam a diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado na data de vencimento. Na XTB, as opções são liquidadas exclusivamente em dinheiro.

Todas as opções disponíveis na plataforma de negociação da XTB são liquidadas exclusivamente em dinheiro, o que significa que não ocorre qualquer entrega física do ativo subjacente. Em vez disso, é calculada a diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado, e o montante resultante é creditado ou debitado na conta do negociador. Esta abordagem simplifica o processo de liquidação, elimina a necessidade de transferência de ativos e garante uma gestão eficiente das posições