CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
AMZN.US

AMZN.US - Acțiuni cu deținere

Amazon.com Inc
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Amazon.com Inc

Amazon este o companie bine cunoscută în industria de retail online și care a devenit un jucător important pe piețele globale, atrăgând atenția multor traderi și investitori. Ca cel mai mare retailer online din lume, Amazon oferă o gamă largă de produse și servicii, precum electronice de consum și programe de cloud computing. Amazon a atins o bornă importantă devenind a doua companie din istorie cu o capitalizare de piață de 1000 miliarde USD, urmând exemplul Apple.

Tranzacționarea acțiunilor Amazon este influențată în mod obișnuit de mai mulți factori. Un aspect important este stabilirea momentului optim pentru tranzacționare, deoarece Amazon este inclusă în mai mulți indici de piață. Orele de tranzacționare optime pentru indicii majori apar în general când se suprapun sesiunile de tranzacționare din diferite regiuni. De exemplu, suprapunerea sesiunilor de tranzacționare europene și americane oferă o lichiditate mai mare și potențiale mișcări semnificative ale prețurilor.

Istoria companiei Amazon merită să fie cunoscută, deoarece oferă o perspectivă asupra creșterii și performanței sale. Fondată în 1994 ca o librărie online condusă de Jeff Bezos, Amazon s-a transformat în cea mai mare companie de e-commerce și cloud computing din lume. De la listarea la bursă din 1997, acțiunile au avut o creștere constantă, devenind o opțiune căutată de investitorii din întreaga lume.

Analiza performanței acțiunilor Amazon implică luarea în considerare a diferiților factori. De exemplu, în primul trimestru al anului 2022, Amazon a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor în comparație cu anul precedent. Cu toate acestea, rata de creștere a încetinit, iar compania a marcat prima pierdere în ultimii șapte ani. Acești factori pot influența decizia cu privire la momentul investițiilor în acțiunile Amazon.

În concluzie, parcursul Amazon în industria de retail online a atras atenția investitorilor la nivel global. Cu toate că momentul optim pentru investiția în Amazon poate varia, suprapunerea sesiunilor de tranzacționare oferă în general o lichiditate mai mare și potențial pentru fluctuații semnificative ale prețurilor. Performanța istorică a Amazon și datele financiare recente pot contribui la luarea deciziilor de tranzacționare a acțiunilor Amazon.
16:30 - 23:00

Informații interesante

Impactul cultural și economic al Amazon: Gigantul tehnologic Amazon nu este doar lider în e-commerce, ci și un pionier în cloud computing, streaming digital și inteligență artificială. Influența sa se extinde dincolo de e-commerce, devenind o forță în economia globală și în cultura modernă, alături de Meta, Netflix, Apple și Alphabet/Google.

Istoricul split-urilor de acțiuni Amazon: Amazon a suferit mai multe split-uri de-a lungul istoriei sale. În ianuarie 1999, a avut un split de 3 la 1, iar în septembrie 1999, un split de 2 la 1. Split-urile cresc numărul total de acțiuni, reducând prețul pe acțiune, făcându-le astfel mai accesibile pentru noii investitori.

Fluctuația prețurilor acțiunilor: Acțiunile Amazon experimentează fluctuații anuale semnificative, ceea ce face indispensabilă o analiză atentă înainte de a cumpăra sau vinde. Diferiți factori, precum tendințele vânzărilor online, reputația și evenimente nefaste, pot afecta semnificativ prețul acțiunilor Amazon.

Creșterea prețului acțiunilor Amazon: De la listarea pe bursă în 1997, prețul acțiunilor Amazon a crescut masiv. De exemplu, dacă cineva ar fi investit 10.000 de dolari în oferta publică inițială a Amazon, profitul ar fi ajuns la peste 12 milioane de dolari până în mai 2020, reprezentând o creștere fenomenală de 120.000%.

Începuturile Amazon: Compania a început ca o librărie online în 1994, condusă de Jeff Bezos, și a pornit într-un garaj în Washington, SUA. Cu toate acestea, s-a extins rapid într-o platformă de e-commerce și s-a diversificat în mai multe domenii, cum ar fi cloud computing-ul și servicii de streaming.

Capitalizarea de piață a Amazon: În prezent, Amazon este o companie foarte bine capitalizată, cu o valoare de piață de peste 1500 de miliarde USD, având simbolul bursier NASDAQ: AMZN și listat pe piața Nasdaq.

Dominanța Amazon în e-commerce: Dominanța Amazon pe piața online de retail este evidentă datorită deținerii sale de peste 40% din piața e-commerce din SUA și pozițiilor de top în Europa și Asia. Rolul său de pionierat în vânzarea online i-a conferit un avantaj competitiv față de alte companii de retail online.

Impactul recesiunilor globale asupra Amazon: În timpul recesiunilor globale, cum a fost cea din 2022, Amazon a avut de înfruntat provocări economice, ceea ce a dus la reducerea forței de muncă. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă astfel de măsuri au ca scop supraviețuirea în timpul recesiunii sau stimularea performanței companiei.

Investiția în CFD-uri pe acțiunile Amazon: Investitorii pot participa la tranzacționarea acțiunilor Amazon cu ajutorul CFD-urilor. Un Contract pentru Diferență (CFD) permite investitorilor să tranzacționeze mișcările de preț fără a deține activele propriu-zise. CFD-urile pot oferi avantaje, cum ar fi lichiditatea sporită și accesibilitate.

Contribuția Amazon la nivel global: Creșterea rapidă și prezența globală a Amazon au jucat, fără îndoială, un rol în formarea lumii de astăzi. Inovațiile sale în vânzarea online de retail, tehnologie și logistică au schimbat modul în care oamenii fac cumpărături și desfășoară afaceri în întreaga lume.

Amazon își mărește investițiile în India....

10 decembrie 2025

Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să-și...

18 noiembrie 2025

Numărătoarea inversă până la Black Friday...

10 noiembrie 2025
Cum investești în acțiuni Amazon.com Inc la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Siguranță și protecție

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Simbolul bursier pentru Amazon este AMZN.

Potențialele câștiguri obținute din investiția în Amazon pot varia și depind de diferiți factori, cum ar fi performanța companiei, condițiile pieței și strategiile individuale de investiții. Este important de menționat că investițiile în acțiuni implică riscuri, iar performanța anterioară nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare.

Da, există riscuri asociate cu investițiile în Amazon, precum creșterea concurenței, incertitudinea privind potențialul de profit, incertitudinea privind creșterea veniturilor, evaluarea speculativă și volatilitatea prețului acțiunilor. Investitorii ar trebui să ia în considerare aceste riscuri și să efectueze o analiză completă înainte de a lua decizii de investiții.

Performanța acțiunilor Amazon în ultimii ani a cunoscut creșteri, dar și fluctuații. Este recomandat să urmărești surse financiare de încredere, cum ar fi site-urile piețelor bursiere sau platformele de știri financiare, pentru a obține informații precise și actualizate despre performanța acțiunilor Amazon.

Extinderea Amazon pe piețe sau servicii noi poate oferi oportunități de investiții. Oportunitățile specifice de investiții legate de extinderea Amazon pot varia în funcție de piață sau serviciu. Efectuarea unei cercetări și analize amănunțite poate ajuta la identificarea potențialelor oportunități de investiții legate de obiectivele de extindere ale Amazon.

Perspectiva pe termen lung pentru investițiile în Amazon poate fi subiectivă și depinde de diferiți factori, cum ar fi strategia de afaceri a companiei, concurența din piață și tendințele industriale. Se recomandă evaluarea acestor factori și luarea în considerare a obiectivelor personale de investiții și toleranța la riscuri pentru formarea unei opinie informate cu privire la perspectiva pe termen lung a investițiilor în Amazon.

De la înființarea sa de către Jeff Bezos, Amazon Inc. (AMZN) a devenit un jucător important în sectorul global de retail online. În ultimii cinci ani, prețul acțiunilor sale a crescut cu peste 50%.

Pentru a cumpăra acțiuni Amazon, vei avea nevoie de un cont la un broker online. Odată deschis, poți căuta simbolul bursier al Amazon (AMZN), decide numărul de acțiuni pe care dorești să le cumperi și să finalizezi achiziția.

Extinderea și prosperitatea susținute ale Amazon au atras o bază globală de investitori. Chiar și ca o companie mare, Amazon inovează în mod constant, iar prețul acțiunilor sale a cunoscut o creștere semnificativă de-a lungul anilor.

Amazon Business oferă companiilor oportunitatea de a ajunge la milioane de clienți la nivel global, furnizând prețuri specifice pentru afaceri și oferind reduceri unice. Aceasta acționează ca un catalizator pentru amplificarea operațiunilor companiilor.

Pentru a vinde produse pe Amazon, este necesară înregistrarea și construirea unui plan de afaceri adecvat. După aceea, ar trebui creată o listă de produse și o pagină detaliată a produsului. Reclamele Amazon sau alte canale de promovare pot fi apoi utilizate pentru a-ți promova produsele.

O gamă largă de categorii precum îmbrăcăminte, piese auto, electronice, produse de înfrumusețare, articole pentru casă și altele sunt disponibile pentru vânzare pe Amazon. Cu toate acestea, anumite categorii necesită aprobare prealabilă înainte de a putea fi vândute.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

