MSFT.US

MSFT.US - Acțiuni cu deținere

Microsoft Corp
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Microsoft Corp

Microsoft Corporation (MSFT) este o companie globală de tehnologie, recunoscută pentru produsele sale software, dispozitivele hardware și serviciile pe care le oferă. Este un lider în industria tehnologică și se adresează atât afacerilor, cât și sectorului de retail din întreaga lume. Fondată în 1975 de Bill Gates și Paul Allen, Microsoft a devenit una dintre cele mai mari și mai influente companii la nivel global.

Iată câteva aspecte interesante despre compania Microsoft. În 2019, Microsoft a atins o capitalizare de piață ce depășea 1 000 miliarde USD, plasându-se astfel, alături de companiile Apple și Amazon, printre puținele firme din SUA care au atins acest prag. Istoria bogată în inovații a Microsoft se întinde de la dezvoltarea sistemelor de operare MS-DOS și Windows până la crearea produselor arhicunoscute, precum suita Microsoft Office și consolele de joc Xbox.

Poziția de lider pe piață a Microsoft și impulsul continuu pentru inovație fac din această companie o opțiune interesantă pentru investitorii care doresc să exploreze sfera tranzacționării și investițiilor.
0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Impactul de lungă durată al Microsoft: Fondată în 1975 de Bill Gates și Paul Allen, Microsoft se distinge printre giganții tehnologici pentru pedigree-ul de 40 de ani și reziliența sa. În ciuda unor produse eșuate, cum ar fi Kin, Kinect, Windows Phone și Zune, Microsoft rămâne în topul companiilor din SUA după capitalizarea de piață.

Facilitarea accesului la computer: Cea mai impresionantă realizare a Microsoft a fost obiectivul său de a pune un PC în fiecare birou și în fiecare casă, lucru care a fost în mare parte realizat, cu peste un miliard de PC-uri folosite la nivel mondial. Această viziune a contribuit semnificativ la facilitarea accesului maselor la computere.

Creșterea record a prețului acțiunilor: De la momentul listării, prețul acțiunilor Microsoft a văzut o creștere remarcabilă de aproape $15 000 (inclusiv split-urile), însemnând o creștere fenomenală de 71 283%. Un investitor care cumpăra activele Microsoft în 1986 și reinvestea toate dividendele ar fi avut o rentabilitate uluitoare de +379 711%.

Achiziții notabile: Microsoft a făcut diverse achiziții, cum ar fi părți din companiile Corel Corporation, Facebook sau Toyota Media Service Corp. Se extinde activ prin achiziții pentru a-și îmbunătăți ofertele de produse și prezența pe piață.

Accent pe inteligența artificială: Anunțul recent al Microsoft privind serviciul AI Copilot, care costă 30 de dolari pe lună, arată direcția sa către inteligența artificială. Dedicarea companiei pentru produsele bazate pe AI influențează performanța acțiunilor sale.

Strategia ”Covered call”: Traderii pot optimiza randamentul pozițiilor Microsoft existente printr-o strategie denumită ”Covered call”. Această strategie implică vânzarea de opțiuni tip ”call”, câștigând prime suplimentare pentru fiecare 100 de acțiuni deținute, și valorificând volatilitatea ridicată a acțiunii.

Oportunități de tranzacționare CFD: Acțiunile Microsoft au crescut în ciuda condițiilor macroeconomice, iar tranzacționarea CFD-urilor permite traderilor să speculeze asupra evoluției ascendente sau descendente a acțiunii fără a deține activul propriu-zis. CFD-urile oferă flexibilitate și acces la diverse clase de active, inclusiv acțiuni.

Impact global: Misiunea Microsoft de a încuraja fiecare individ și companie de pe planetă să își dorească mai mult, a condus la extinderea sa globală. Compania rămâne un lider mondial în producerea și vânzarea unei game diverse de produse, de la computere la sisteme de calcul în cloud pentru echipamente spațiale.

Rezultate financiare de succes: În ciuda unor rezultate financiare mixte, Microsoft a livrat constant rezultate impresionante, chiar și în perioade dificile. Acest lucru reflectă performanța financiară solidă a companiei și reziliența pe piață.

Reziliența în perioadele turbulente: Evoluția acțiunilor Microsoft a întâmpinat provocări în 2022 din cauza condițiilor macroeconomice, dar compania a rămas stabilită. Capacitatea de adaptare i-a ajutat să treacă peste scăderile pieței. Compania continuă să fie un jucător cheie în industria tech.

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Microsoft plătește dividende trimestrial, în valoare de $0.68 pe acțiune. Pentru mai multe informații despre dividende, poți consulta secțiunea de întrebări frecvente despre dividende pe site-ul de Relații cu Investitorii al Microsoft.

Acțiunile Microsoft sunt tranzacționate sub simbolul bursier MSFT pe Piața Bursieră Nasdaq.

Microsoft s-a listat la bursă în data de 13 martie 1986, cu un preț inițial de $21,00 pe acțiune. A strâns 61 milioane de dolari în oferta publică inițială (IPO).

Pagina de Leadership de pe site-ul de Relații cu Investitorii al Microsoft oferă o listă actualizată a membrilor Consiliului de Administrație și a liderilor seniori ai companiei.

În iulie 2023, capitalizarea de piață a Microsoft era de 2 513 miliarde USD.

Performanța acțiunilor Microsoft în ultimul an a arătat o creștere a capitalizării de piață cu 40,58%. Cu toate acestea, detalii specifice legate de performanța acțiunilor, cum ar fi prețurile istorice și tendințele, ar necesita accesarea platformelor de date de piață în timp real.

Randamentul dividendelor Microsoft este în prezent de 0,80% (Q4 2023).

Cele mai recente rezultate financiare ale Microsoft s-ar putea să nu fie disponibile din sursele furnizate. Pentru a obține cele mai recente rezultate financiare, se recomandă consultarea site-ului oficial de relații cu investitorii al Microsoft sau platformelor de știri financiare.

Rata de creștere a veniturilor Microsoft s-ar putea să nu fie disponibilă din sursele furnizate. Pentru a accesa această informație, cel mai bine este să consulți cele mai recente rapoarte financiare, comunicate despre venituri sau prezentări pentru investitori furnizate de Microsoft.

Da, Microsoft oferă dividende. Randamentul curent al dividendelor este de 0,80%, cu dividende anuale în valoare de 2,72 dolari pentru o acțiune.

Investiția în Microsoft, ca orice investiție, vine cu anumite riscuri. Unele riscuri potențiale asociate investițiilor în Microsoft includ volatilitatea pieței, concurența din partea altor companii tehnologice, schimbările în tendințele industriei, provocări din partea autorităților de reglementare și potențialele amenințări de securitate cibernetică. Este esențial ca investitorii să se documenteze temeinic, să analizeze situația financiară a companiei și să își evalueze toleranța personală la risc înainte de a lua decizii de investiții.

Microsoft deține o poziție puternică în industria tehnologică. Este considerată una dintre cele 5 mari companii americane de tehnologie a informației, alături de Alphabet, Amazon, Apple și Meta Platforms. Ofertele diverse de produse și servicii ale Microsoft, precum sisteme de operare, software de productivitate, servicii cloud și dispozitive hardware, contribuie la avantajul său concurențial și la poziția din piață.

Microsoft este considerată pe scară largă ca o putere tehnologică cu un potențial semnificativ de rentabilitate. Poziția sa puternică pe piață, produsele și serviciile inovatoare, performanța financiară robustă și inițiativele continue de creștere contribuie la atractivitatea sa ca investiție. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să evalueze cu atenție diferiți factori, cum ar fi indicatorii financiari, tendințele industriei, propriile obiective de investiție și toleranța la risc atunci când compară Microsoft cu alte companii de tehnologie.

Perspectivele de creștere pentru Microsoft rămân pozitive. Compania continuă să investească în tehnologii emergente precum cloud computing-ul, inteligența artificială și soluțiile de transformare digitală. Aceste domenii oferă un potențial semnificativ de creștere și oportunități pentru Microsoft de a-și extinde acoperirea pe piață și sursele de venit. În plus, poziția financiară solidă a Microsoft, baza extinsă de clienți și achizițiile strategice contribuie la capacitatea sa de a păstra dinamica pieței în evoluție și de a urmări creșteri viitoare.

Microsoft alocă capitalul său pentru investiții prin diferite canale. Compania investește în cercetare și dezvoltare (R&D) pentru a stimula inovația și a dezvolta produse și servicii noi. De asemenea, investește în achiziții pentru a-și îmbunătăți capacitățile și a se extinde în piețe noi. În plus, Microsoft se concentrează pe cheltuielile de capital pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii, centrele de date și facilitățile de producție. Alocarea specifică a capitalului poate varia în funcție de prioritățile strategice și de condițiile pieței.

Strategia Microsoft pentru inovație și creștere se concentrează pe valorificarea punctelor sale forte în cloud computing, inteligența artificială, software-ul de productivitate și programe software pentru afaceri. Compania își propune prin intermediul serviciilor sale să ajute clienții să realizeze mai multe acțiuni, folosind programe tehnologice inteligente, securizate și centrate pe utilizator. Microsoft investește în R&D, realizează parteneriate și colaborări și urmărește achiziții strategice pentru a stimula inovația, a îmbunătăți portofoliul de produse și a răspunde nevoilor în schimbare ale clienților.

Informațiile curente nu indică evenimente sau lansări de produse viitoare care ar putea influența acțiunile Microsoft. Pentru a fi la curent cu cele mai recente știri și evenimente legate de Microsoft, se recomandă urmărirea comunicatelor oficiale Microsoft, platformelor de știri financiare sau consultarea unui consilier financiar care poate oferi perspective bazate pe informații de piață în timp real.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

