Rezumatul dimineții (08.10.2024)

Majoritatea piețelor asiatice au scăzut marți, urmând în cursul nopții declinul de pe Wall Street, în condițiile în care datele solide privind piața muncii din SUA au alimentat așteptările privind creșterea ratelor dobânzilor pentru o perioadă mai lungă. Piețele chineze au făcut excepție, crescând pe fondul optimismului privind stimulentele, odată cu reluarea tranzacționării după o vacanță de o săptămână.

Indicii Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite au crescut între 6% și 8% în primele tranzacții. Investitorii au reacționat pozitiv la o serie de măsuri de stimulare anunțate de Beijing, inclusiv reduceri ale ratelor dobânzilor, reguli mai permisive pe piața imobiliară și injecții de lichidități pentru piața bursieră, aceasta fiind prima zi deschisă după Săptămâna de Aur.

Alte piețe asiatice au scăzut, cele mai mari pierderi fiind înregistrate de acțiunile tehnologice. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu aproape 5,6%, Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 1,2%, iar KOSPI din Coreea de Sud a pierdut 0,7%. Hang Seng China Enterprises Index CHN.cash a pierdut 6,3% din valoarea sa.

Cotațiile futures ale indicilor bursieri americani au fost relativ stabile în sesiunea asiatică, după ce Wall Street a scăzut semnificativ luni. Traderii estimează o reducere mai mică a ratei din partea Rezervei Federale în noiembrie, în urma datelor solide privind locurile de muncă.

Dolarul s-a retras ușor de la maximul ultimelor șapte săptămâni, indicele dolarului scăzând cu aproximativ 0,2%. Traderii estimează în prezent o probabilitate de aproape 81% de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în noiembrie, cu o probabilitate de 19% de menținere a acesteia.

Prețurile petrolului au scăzut în cursul nopții, retrăgându-se de la maximele de peste o lună atinse săptămâna trecută. Contractele futures pentru petrolul Brent cu scadența în decembrie au scăzut cu 1,6% la 79,74 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate au scăzut cu 1,8% la 75,96 dolari pe baril.

Foxconn a anunțat construcția celei mai mari unități de producție din lume pentru cipul GB200 de la Nvidia, pentru a satisface cererea „teribil de mare” pentru platforma Blackwell a companiei de inteligență artificială.

Salariile ajustate în funcție de inflație din Japonia au scăzut cu 0,6% în august față de anul precedent, în timp ce cheltuielile gospodăriilor au scăzut cu 1,9%. Cu toate acestea, analiștii sugerează că tendințele de bază indică o redresare treptată a salariilor și a consumului.

Banca centrală a Australiei a semnalat că va menține ratele dobânzilor la nivelul actual până când va fi convinsă că inflația se îndreaptă în mod durabil spre țintă. Consiliul de administrație al RBA a discutat scenarii atât pentru înăsprirea, cât și pentru relaxarea politicii, date fiind incertitudinile economice.

Conflictul din Orientul Mijlociu rămâne în centrul atenției piețelor, luptele dintre Israel și forțele Hezbollah intensificându-se în această săptămână. Îngrijorările legate de posibilele întreruperi ale aprovizionării cu petrol continuă să susțină prețurile țițeiului.

Euro este cea mai puternică monedă astăzi și câștigă la majoritatea perechilor FX. AUD își pierde valoarea după ce RBA a decis să mențină ratele dobânzilor.

Piața cripto deschide în scădere astăzi. Bitcoin pierde 1,4%, Ethereum este în scădere cu 1,2% și Solana este mai mult de 2% în roșu și se apropie de suport cheie.

Aurul rămâne stabil în jurul valorii de 2.642 de dolari pe uncie, argintul a pierdut 1% din valoarea sa astăzi, pierdere similară cu cea a platinei.

