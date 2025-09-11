Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
MVC.ES

MVC.ES - CFDs de Ações

Metrovacesa SA CFD
O desempenho passado não é necessariamente um indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação está ciente de que o faz por sua própria conta e risco.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Esteja sempre a par do mercado com as nossas últimas notícias

SOBRE OS INSTRUMENTOS

Negocie CFDs sobre MVC.ES

Instrument, which price is based on the market value of Metrovacesa SA CFD (reference market: organised market)
20%
1:5
0 EUR
09:00 - 17:30
100 EUR

Tenha os seus investimentos sempre ao seu alcance

Com a app de investimentos intuitiva e premiada da XTB

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego;...

11 de setembro de 2025

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

10 de setembro de 2025

Inditex dispara após divulgação de resultados...

10 de setembro de 2025
PORQUÊ A XTB?

Porquê negociar na XTB?

Plataforma Inovadora

Estamos constantemente a trabalhar no desenvolvimento da nossa plataforma de negociação premiada para garantir que corresponde às suas necessidades. Disponível nas versões desktop e mobile.

Regulação

Somos uma das maiores corretoras cotadas em bolsa de valores a nível mundial, regulada por diversas autoridades de fiscalização conceituadas. É importante igualmente salientar que os fundos dos clientes da XTB são mantidos em contas segregadas, o que significa que estão separados dos fundos da empresa.

Apoio ao cliente qualificado e em várias linguas

Nossa equipe de apoio ao cliente está pronta para ajudá-lo 24 horas por dia, de segunda a sexta.

Educação

Conheça nossa ampla base de conhecimento

Ações (stocks)

5 minute(s) Ações

A importância da macroeconomia

5 minute(s) Análise Fundamental

A influência da política

4 minute(s) Análise Fundamental
Ver artigos
FAQ

Tem dúvidas?

A negociação de CFDs sobre ações e a negociação de ações tradicional têm algumas diferenças importantes. Na negociação de ações tradicional, o investidor possui a ação em si. Na negociação de CFDs, os investidores celebram um contrato com a corretora para pagar ou receber a diferença de preço com base na direção da sua posição no mercado. A negociação de CFDs também permite que os investidores vendam ações a descoberto, o que significa que podem lucrar com a queda dos preços, o que não é possível na negociação de ações tradicional. No entanto, deve ter-se em mente que investir em CFDs sobre ações é mais arriscado do que investir em ações tradicionais.

A alavancagem é uma característica na negociação de CFDs sobre ações que permite aos investidores efectuar transações por valores muito superiores ao capital realmente investido. Multiplica o poder de compra do capital depositado como Margem, permitindo realizar transações superiores ao valor do depósito. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado.

