3 mercados para observar na próxima semana (29.08.2025)

Setembro começa com uma enxurrada de dados macroeconômicos que podem gerar fortes movimentos nos mercados globais. Embora a próxima semana inicie de forma mais calma devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA, espera-se uma rápida aceleração da atividade. Os investidores estarão atentos a divulgações cruciais como o payroll (NFP) dos EUA, os índices ISM e os dados de inflação da Zona do Euro. Nesse cenário, os participantes do mercado estarão de olho especialmente em EURUSD, OURO e US500.

EURUSD

Após os dados de inflação de sexta-feira, a atenção dos investidores se volta ao próximo relatório de emprego dos EUA, tradicionalmente publicado na primeira sexta-feira do mês. Embora a maioria dos indicadores aponte para uma melhora no mercado de trabalho, não se espera que os dados sejam fortes o suficiente para reduzir significativamente as expectativas de cortes de juros.

Além disso, os números da inflação da Zona do Euro serão divulgados na terça-feira, enquanto os índices ISM dos EUA serão publicados ao longo da semana. Todas essas leituras serão decisivas antes da reunião do Federal Reserve em 17 de setembro.

OURO

O ouro volta a se aproximar de seus máximos históricos, após ter superado o nível de US$ 3.400 por onça no fim de agosto. Sua trajetória de preço será influenciada não apenas pelo cenário político — em especial o processo movido pela governadora do Fed, Lisa Cook, contra a decisão de Donald Trump de removê-la do cargo —, mas também pelos dados econômicos que moldarão as expectativas para a reunião do Fed em setembro.

Se crescer a esperança de início de um ciclo de cortes de juros, o ouro terá forte chance de alcançar novos recordes. No entanto, vale destacar que o metal precioso está em consolidação desde o último pico histórico em abril.

US500

Os índices de Wall Street atingiram novos máximos históricos, mesmo após uma leve decepção com os resultados da Nvidia, hoje a empresa mais valiosa do mundo, com peso de aproximadamente 8% no S&P 500. O rali foi impulsionado por outros gigantes de tecnologia, como Alphabet, Broadcom e Oracle.

Com a temporada de balanços chegando ao fim, o foco do mercado se desloca para os dados macroeconômicos e para as perspectivas de cortes de juros do Fed. Atualmente, o mercado precifica cerca de 85% de probabilidade de um corte em setembro, mas o fator mais crítico será se o Fed sinalizará continuidade de cortes nos meses seguintes.

📱 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.

👉 Clique aqui para acessar

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse: https://www.xtb.com/br.