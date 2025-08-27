ABERTURA DE WALL STREET: O que vem depois da Nvidia? Mercados aguardam o balanço trimestral da gigante de tecnologia

As negociações de quarta-feira nos índices dos EUA começaram em queda. Os contratos futuros sobre o US100 (Nasdaq-100) e o US500 (S&P 500) recuam modestamente, já que os investidores permanecem cautelosos, à espera não apenas do relatório da Nvidia, mas também de outros dados econômicos importantes. Além da Nvidia, a atenção também se volta para o próximo relatório da EIA, que trará informações sobre as mudanças semanais nos estoques de petróleo bruto dos EUA.

O tão aguardado balanço da Nvidia é o principal foco do mercado hoje, já que pode definir a direção de todo o setor de tecnologia e inteligência artificial. O dia finalmente chegou para a gigante de tecnologia divulgar seus resultados trimestrais — o que ocorrerá após o fechamento da sessão de quarta-feira em Wall Street.

O futuro do rali tecnológico em andamento pode depender desses dados. Caso os resultados da Nvidia fiquem abaixo das expectativas, o mercado pode reagir com uma forte realização de lucros, especialmente nas ações relacionadas à IA, que até agora impulsionaram os ganhos dos principais índices americanos. Importante destacar: mesmo que a empresa apenas atinja as projeções, pode não ser suficiente. Os investidores querem que ela supere o consenso e confirme que o rali do setor tecnológico ainda tem fôlego pela frente.

Nasdaq 100 (Gráfico)

Os futuros do Nasdaq-100 (US100) mostram uma leve perda após a abertura do mercado. O gráfico horário revela uma fase de consolidação, com os preços oscilando em torno das médias móveis exponenciais de 50 e 100 períodos (EMA), que atuam como resistências-chave. Apesar das tentativas de recuperação, os vendedores mantêm a vantagem, refletindo a cautela dos investidores.

O mercado parece estar contido à espera do balanço da Nvidia, que pode se tornar um catalisador crucial para o setor tecnológico. Resultados positivos poderiam romper os níveis de resistência atuais e acelerar os ganhos, enquanto números decepcionantes provavelmente aprofundariam a correção em andamento.

Fonte: xStation5

Notícias Corporativas

MongoDB (MDB.US): As ações dispararam mais de 30% após resultados trimestrais muito fortes e a revisão em alta das projeções para o ano fiscal. As receitas do 2T26 chegaram a US$ 591 milhões , impulsionadas principalmente por um aumento de 29% ano a ano no segmento Atlas . A empresa elevou sua perspectiva para o ano, apoiada pelo crescimento das aplicações em IA, contratos corporativos e melhora das margens operacionais.

nCino (NCNO.US): Também surpreendeu os investidores ao superar as estimativas de receita e lucro por ação no 2T. A empresa aumentou sua previsão de receita com assinaturas para o ano fiscal de 2026 para US$ 517,5 milhões , com as ações subindo cerca de 8%. A receita trimestral foi de US$ 148,8 milhões (+12% a/a), sendo US$ 130,8 milhões de assinaturas (+15% a/a). Esses números fortes impulsionaram ganhos de até 12% no pré-mercado.

Kohl’s (KSS.US): Apresentou resultados melhores que o esperado no 2T e elevou sua projeção de lucro para o ano de 2025. Apesar dos desafios financeiros recentes, a empresa está focada em fortalecer suas marcas próprias e a estratégia omnichannel, o que aumentou o otimismo dos investidores. As ações avançaram mais de 20% .

PVH Corp (PVH.US): Dona da Calvin Klein e Tommy Hilfiger, surpreendeu positivamente com um aumento de 4% na receita, totalizando US$ 2,167 bilhões no 2T. A empresa reafirmou suas metas anuais de lucro. O desempenho forte das marcas premium, aliado à perspectiva otimista para 2025, apesar dos desafios macroeconômicos como tarifas e pressões sobre margens, contribuiu para uma reação positiva no mercado.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.