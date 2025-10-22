Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
10:25 · 22 de outubro de 2025

🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025

  Abertura do mercado americano - 21/10/2025

Acompanhe aqui: https://www.youtube.com/watch?v=r1FabINpaPc

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

23 de outubro de 2025, 10:25

🗽 Abertura do mercado americano - 23/10/2025
21 de outubro de 2025, 10:25

🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025
3 de outubro de 2025, 10:20

🗽 Abertura do mercado americano - 03/10/2025
1 de agosto de 2025, 11:22

BOLETIM DIÁRIO - 01/08/2025

