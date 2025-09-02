Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Abertura em Wall Street: índices caem antes do relatório de manufatura ISM dos EUA 📉 Constellation Brands recua 7%

15:00 2 de setembro de 2025

O sentimento do mercado de ações dos EUA está enfraquecendo nesta terça-feira, pouco antes da divulgação do relatório de manufatura ISM de agosto. Os investidores continuam preocupados com as avaliações historicamente elevadas das ações, diante da alta nos rendimentos dos títulos e da incerteza em torno dos dados de Nonfarm Payrolls (NFP) de sexta-feira.

O pior “mix” macroeconômico possível para Wall Street seria a combinação de índices de preços em alta junto a leituras mais fracas do mercado de trabalho e da atividade econômica.

  • O US100 cai 1,7% nos primeiros 15 minutos de abertura, com as ações de tecnologia sob pressão, incluindo Nvidia (-2,7%).
  • Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos sobem mais de 4 pontos-base, acima de 4,27%.
  • O mercado ainda precifica um corte na taxa do Fed em setembro como praticamente certo (~90% de probabilidade).
  • Há euforia em torno de United Therapeutics e Mineralys Therapeutics, com ambos os papéis subindo mais de 36%.

Fonte: XStation 5

Fonte: XStation 5

Notícias de Empresas

  • Cytokinetics (CYTK) sobe mais de 20% após o desenvolvedor de medicamentos cardíacos divulgar dados de ensaios avançados que impressionaram Wall Street.

  • Frontier Group (ULCC) salta 12% depois que o Deutsche Bank elevou a classificação da companhia aérea de baixo custo para Buy, citando forte posicionamento para se beneficiar da falência da Spirit Airlines.

  • Ionis Pharmaceuticals (IONS) avança mais de 20% após anunciar que o olezarsen reduziu triglicerídeos e eventos de pancreatite aguda em ensaios de Fase 3 para pacientes com hipertrigliceridemia severa.

  • PepsiCo (PEP) sobe 4% depois que o Wall Street Journal reportou que o fundo ativista Elliott Investment Management adquiriu uma participação de cerca de US$ 4 bilhões e planeja pressionar por mudanças na gigante de bebidas.

  • Signet Jewelers (SIG) avança 4% após elevar sua projeção de lucro ajustado por ação para o ano inteiro.

  • Telus Digital (TIXT) sobe 14% após a Telus Corp. concordar em adquirir todas as ações restantes que ainda não possui.

  • United Therapeutics (UTHR) dispara 49% depois de anunciar que o estudo Teton-2 da solução inalatória Tyvaso para fibrose pulmonar idiopática atingiu seu endpoint primário de eficácia.

  • Mineralys Therapeutics (MLYS) sobe 37% após os resultados do medicamento para hipertensão da AstraZeneca terem sido “numericamente piores” que os dados da Mineralys, segundo o Jefferies.

  • Constellation Brands (STZ) cai quase 7% após reduzir sua projeção de lucro para o exercício fiscal de 2026, levantando preocupações sobre a força do consumidor nos EUA.

Fonte: xStation5

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app