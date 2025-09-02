Abertura em Wall Street: índices caem antes do relatório de manufatura ISM dos EUA 📉 Constellation Brands recua 7%

O sentimento do mercado de ações dos EUA está enfraquecendo nesta terça-feira, pouco antes da divulgação do relatório de manufatura ISM de agosto. Os investidores continuam preocupados com as avaliações historicamente elevadas das ações, diante da alta nos rendimentos dos títulos e da incerteza em torno dos dados de Nonfarm Payrolls (NFP) de sexta-feira.
O pior “mix” macroeconômico possível para Wall Street seria a combinação de índices de preços em alta junto a leituras mais fracas do mercado de trabalho e da atividade econômica.
- O US100 cai 1,7% nos primeiros 15 minutos de abertura, com as ações de tecnologia sob pressão, incluindo Nvidia (-2,7%).
- Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos sobem mais de 4 pontos-base, acima de 4,27%.
- O mercado ainda precifica um corte na taxa do Fed em setembro como praticamente certo (~90% de probabilidade).
- Há euforia em torno de United Therapeutics e Mineralys Therapeutics, com ambos os papéis subindo mais de 36%.
Fonte: XStation 5
Fonte: XStation 5
Notícias de Empresas
Cytokinetics (CYTK) sobe mais de 20% após o desenvolvedor de medicamentos cardíacos divulgar dados de ensaios avançados que impressionaram Wall Street.
Frontier Group (ULCC) salta 12% depois que o Deutsche Bank elevou a classificação da companhia aérea de baixo custo para Buy, citando forte posicionamento para se beneficiar da falência da Spirit Airlines.
Ionis Pharmaceuticals (IONS) avança mais de 20% após anunciar que o olezarsen reduziu triglicerídeos e eventos de pancreatite aguda em ensaios de Fase 3 para pacientes com hipertrigliceridemia severa.
PepsiCo (PEP) sobe 4% depois que o Wall Street Journal reportou que o fundo ativista Elliott Investment Management adquiriu uma participação de cerca de US$ 4 bilhões e planeja pressionar por mudanças na gigante de bebidas.
Signet Jewelers (SIG) avança 4% após elevar sua projeção de lucro ajustado por ação para o ano inteiro.
Telus Digital (TIXT) sobe 14% após a Telus Corp. concordar em adquirir todas as ações restantes que ainda não possui.
United Therapeutics (UTHR) dispara 49% depois de anunciar que o estudo Teton-2 da solução inalatória Tyvaso para fibrose pulmonar idiopática atingiu seu endpoint primário de eficácia.
Mineralys Therapeutics (MLYS) sobe 37% após os resultados do medicamento para hipertensão da AstraZeneca terem sido “numericamente piores” que os dados da Mineralys, segundo o Jefferies.
Constellation Brands (STZ) cai quase 7% após reduzir sua projeção de lucro para o exercício fiscal de 2026, levantando preocupações sobre a força do consumidor nos EUA.
Fonte: xStation5