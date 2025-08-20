ABERTURA EUA: Mercado em compasso de espera antes de anúncios

Os mercados de ações dos EUA abriram ligeiramente em queda nesta quarta-feira, com os futuros do Nasdaq 100 (US100) e do S&P 500 entrando em território negativo. Os investidores parecem estar atuando com cautela à espera de uma série de divulgações econômicas importantes que podem definir a direção de curto prazo dos mercados.

Um dos primeiros destaques será o relatório semanal de estoques de petróleo bruto, que pode trazer sinais sobre a saúde do setor de energia e das tendências mais amplas no mercado de commodities.

No entanto, o ponto focal do dia será a divulgação da ata da reunião do FOMC no final da tarde. O documento pode oferecer pistas importantes sobre a perspectiva de política monetária do Federal Reserve e influenciar significativamente o sentimento dos investidores tanto no mercado acionário quanto no de títulos.

Olhando à frente, os mercados também se preparam para a divulgação dos PMIs na quinta-feira, que darão um retrato atualizado da atividade nos setores de manufatura e serviços dos EUA. Esses indicadores são amplamente acompanhados como termômetro do dinamismo econômico e podem desempenhar papel crucial na formação das expectativas de crescimento futuro.

US100 (intervalo H1)

Os futuros do Nasdaq-100 (US100) estão sendo negociados ligeiramente em baixa antes da abertura da sessão americana. Após uma forte queda nas últimas sessões, o índice entrou em fase de consolidação próxima do nível de 23.400 pontos, sinalizando uma pausa temporária na pressão vendedora.

No gráfico horário, a ação do preço permanece lateralizada, com as cotações oscilando em torno das médias móveis exponenciais de curto prazo — um sinal claro de que o mercado ainda não encontrou uma direção decisiva neste momento. Os traders parecem estar à espera dos próximos dados macroeconômicos, que devem fornecer o próximo catalisador. A reação do mercado a essas divulgações será chave para determinar se a consolidação evolui para novas quedas ou abre espaço para um possível repique.

Atualizações Corporativas

La-Z-Boy (LZB.US) – As ações caem 13% após a empresa divulgar resultados mais fracos que o esperado e revisar para baixo as projeções para o próximo trimestre fiscal. Foi reportado um forte declínio nas margens operacionais, com lucro por ação (EPS) em US$ 0,47, abaixo do consenso de US$ 0,53. A administração apontou um cenário macro desafiador e aumento das pressões de custos.

Celldex Therapeutics (CLDX.US) – O papel recua 5% após resultados mistos de um estudo clínico de Fase II do medicamento barzolvolimab. Embora o estudo tenha atingido os endpoints biológicos (redução de mastócitos), não conseguiu demonstrar melhora clínica em pacientes com esofagite eosinofílica (EoE). A companhia decidiu interromper o desenvolvimento do medicamento para essa indicação, mas seguirá comprometida com outras áreas terapêuticas.

Novavax (NVAX.US) – As ações caem 7% após o Bank of America Global Research rebaixar a recomendação do papel de “neutro” para “underperform”. Analistas destacaram as pressões competitivas e a incerteza em relação à posição da empresa no mercado de vacinas contra a COVID-19 e no segmento mais amplo de imunizações como os principais pontos de preocupação.

