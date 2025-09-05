Abertura nos EUA: índices americanos mistos após dados fracos do NFP 💲

Mercados de ações nos EUA reduzem ganhos após dados fracos do mercado de trabalho

Os mercados de ações a vista nos EUA reduziram os ganhos após dados mais fracos do emprego. O US500 recua 0,12%, enquanto o US100 e o US2000 avançam 0,25%. O dólar americano registra queda acentuada (USDIDX: −0,78%).

Os futuros dos índices dos EUA inicialmente subiram após o relatório mais fraco do NFP, mas a reação não foi decisiva, sendo impulsionada principalmente pelas expectativas de três cortes nas taxas de juros do Fed ainda este ano. Na abertura do mercado a vista, os ganhos foram rapidamente reduzidos e o foco passou a ser preocupações econômicas potenciais. Tudo isso ocorre enquanto os índices dos EUA permanecem em máximas históricas e as valorações estão nos picos históricos, um cenário que pode sinalizar pelo menos uma correção de curto prazo, especialmente considerando que os mercados estão em tendência de alta contínua praticamente desde o final de abril deste ano.

US500 (intervalo D1)

O índice já tentou três vezes romper o nível de 6.500 pontos, sem sucesso. O atual movimento também pode não conseguir ultrapassar essa resistência. A zona de suporte mais próxima para os compradores permanece acima de 6.370 pontos.

Notícias de empresas

Braze (BRZE.US) +15,40% – subiu após superar estimativas do 2T com crescimento de receita de 24% e guidance forte; previsão de EPS FY2026 ($0,41–$0,42) muito acima do consenso ($0,17).

Bill Holdings (BILL.US) +9,15% – avançou após a notícia de que Starboard Value adquiriu 8% da empresa e pode buscar assentos no conselho, aumentando expectativas de influência ativista.

DocuSign (DOCU.US) +5,96% – valorizou após resultados do 2T superarem previsões, impulsionados pela adoção de produtos eSignatures com tecnologia de IA .

Broadcom (AVGO.US) +10,20% – subiu após resultados do 3T e guidance do 4T superarem expectativas; previsão de receita de $17,4B e margem EBITDA de 67% .

UiPath (PATH.US) +4,95% – avançou após resultados do 2T superarem estimativas, com receita de assinaturas crescendo 22% ; guidance de receita para 3T e FY2026 revisado para cima.

Lululemon (LULU.US) −16,44% – caiu após vendas fracas nos EUA e impacto de tarifas; guidance de receita FY2025 reduzido para $10,85B–$11B (vs. $11,20B estimado), com previsão de EPS do 3T também abaixo do esperado.

Fonte: xStation5