ABERTURA NOS EUA: Mercado de trabalho fraco não derruba os mercados

Os mercados americanos abrem levemente positivos após a publicação de dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado. Os relatórios do ADP e do Challenger Job Cuts confirmam um esfriamento significativo no emprego. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq permanecem levemente positivos, mas os investidores claramente aguardam um movimento maior até a divulgação do payroll de amanhã.

Dados Macroeconômicos:

ADP mostrou um aumento mais lento no número de empregos do que o consenso esperava: 54.000 contra 71.000 esperados .

Challenger Job Cuts indicou um aumento significativo nos cortes de empregos planejados, subindo de 62.000 para 85.900 .

Custos unitários do trabalho no segundo trimestre de 2025 caíram para 1% (esperado: 1,1%; anterior: 6,9%).

No geral, esses dados permitem observar não apenas um mercado de trabalho em desaquecimento, mas, mais importante, uma deterioração da situação dos trabalhadores em um ritmo mais rápido do que o antecipado pelo mercado. A pressão sobre o FED aumenta a cada leitura. Diante de dados tão fracos, surge a questão: será que os cortes de juros do FED já não estão atrasados? No entanto, o mercado aguarda o veredito até a publicação do NFP de amanhã.

Política Comercial e ISM

A política comercial de Donald Trump continua fracassando. Os EUA aumentaram seu déficit comercial por mais um mês consecutivo, principalmente com a China, especialmente em eletrônicos e bens de consumo. As tarifas exercem, sobretudo, pressão sobre a demanda por produtos americanos.

O novo relatório do ISM para o setor de serviços superou as expectativas, indicando resiliência sustentada da economia apesar da fraqueza no mercado de trabalho. O índice subiu acima das previsões, sugerindo forte demanda nos serviços – um segmento-chave da economia americana.

US500 (D1)

O preço no gráfico continua a se manter no limite inferior do canal de crescimento, que provavelmente se tornará uma resistência de longo prazo. A linha de tendência mais próxima está no nível de US$ 6.330, mas a primeira resistência está muito próxima, na linha de FIBO 23,6. Os compradores mostram força ao defender repetidamente níveis importantes e recuperar rapidamente as perdas. Em caso de novas altas, a resistência mais forte próxima é o último ATH, em torno de US$ 6.500.

Notícias Corporativas:

Broadcom (AVGO.US) — A empresa divulga seus resultados hoje após o fechamento. Alguns investidores temem um cenário de "sell the facts", em caso de qualquer decepção, mesmo que leve. As expectativas são enormes, com o mercado projetando crescimento de EPS acima de 30%.

Tesla (TSLA.US) — A empresa tornou seu aplicativo de robotaxi amplamente disponível em Austin (Texas) . As ações sobem pouco mais de 1% na abertura.

Salesforce (CRM.US) — A gigante de software para e-commerce decepcionou com suas previsões de vendas, aumentando preocupações dos investidores sobre o ritmo de implementação e monetização da IA. Diante disso, o anúncio de corte de 4.000 funcionários também preocupa. As ações caem fortemente, chegando a -7% na abertura.

Apple (AAPL.US) — A gigante de tecnologia anunciou o lançamento de seu próprio modelo de IA , para competir com ChatGPT e Perplexity . As ações registram leve queda.

Hewlett Packard (HPE.US) — A produtora e distribuidora de servidores e PCs divulgou resultados acima das expectativas, tanto em EPS quanto em receita. Além disso, comentários otimistas do CEO, garantindo uma nova era para a empresa e sua participação no mercado de IA, ajudaram a fortalecer o sentimento. As ações sobem.



