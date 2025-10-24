🗽 Ao vivo - Dado de inflação (IPC) dos EUA

- AO VIVO - Divulgação do dado de inflação (IPC) dos EUA - 24.10.2025
- AO VIVO - Divulgação do dado de inflação (IPC) dos EUA - 24.10.2025
Acompanhe a divulgação do dado de inflação (IPC) dos EUA pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=s54Jiin3SZs
____
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
🗽 Abertura do mercado americano - 23/10/2025
🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025
🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025
🗽 Abertura do mercado americano - 03/10/2025