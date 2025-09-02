As ações da InPost caem após a divulgação dos últimos resultados em meio à disputa em andamento com a Allegro.

A InPost divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas e receberam reações mistas dos investidores. O EBITDA ajustado da empresa atingiu 1 bilhão de PLN, ligeiramente acima do consenso de mercado de 990 milhões de PLN. As receitas aumentaram impressionantes 34,7% em relação ao ano anterior, alcançando 3,5 bilhões de PLN, o que é definitivamente encorajador e demonstra maior expansão e crescimento da escala das operações. No entanto, a queda no lucro líquido é preocupante, pois totalizou 254 milhões de PLN, 21% a menos do que no ano anterior e também abaixo da previsão de 322,7 milhões de PLN.
Resultados financeiros do 2T 2025:
-
Lucro líquido: 254 milhões de PLN (-21% a/a, previsão: 322,7 milhões de PLN)
-
Receitas: 3,5 bilhões de PLN (+34,7% a/a)
-
EBITDA ajustado: 1 bilhão de PLN (+12% a/a, previsão: 990 milhões de PLN)
-
Margem EBITDA: 28,2% (queda de mais de 5 pontos percentuais)
-
Volume de encomendas: 324 milhões (+23% a/a), com parcela significativa proveniente dos mercados internacionais
A queda no preço das ações da InPost após a divulgação dos resultados se deve, em parte, a preocupações com pressões de custo, especialmente relacionadas à integração da empresa britânica de courier Yodel, o que afeta a rentabilidade. Além disso, analistas apontam uma clara desaceleração no crescimento do volume de encomendas no mercado polonês, que caiu de 10% no 1T para 6% atualmente. Combinadas com a crescente concorrência e a pressão por preços, essas fatores limitam o potencial de melhoria da lucratividade.
Fonte: XStation 5