Atas do FOMC – Inflação mais importante que emprego! O euro segue abaixo de 1,17

Minutas da reunião de julho do FOMC
-
A maioria dos membros do FOMC avaliou que os riscos de alta da inflação superam os riscos relacionados ao emprego, especialmente diante da incerteza contínua ligada às tarifas.
-
Os formuladores de política mantiveram a taxa dos federal funds entre 4,25% e 4,5%, citando crescimento econômico moderado e pressões inflacionárias persistentes.
-
Alguns dirigentes destacaram que a inflação permanece acima de 2% há um longo período, levantando preocupações sobre um possível desancoramento das expectativas no longo prazo.
-
O Comitê debateu se o impacto das tarifas seria transitório ou se poderia gerar um choque inflacionário mais persistente.
-
Os efeitos totais das tarifas sobre os preços — em especial dos bens de consumo — devem demorar a se materializar.
-
As revisões recentes para baixo no crescimento do emprego e a alta do desemprego (agora em 4,2%) reforçam o argumento de alguns membros que pedem corte de juros.
-
Foram levantadas preocupações sobre as avaliações elevadas de ativos, sinalizando riscos contínuos para a estabilidade financeira.
Contexto político e próximos passos
-
As minutas antecedem o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, que pode trazer novas pistas sobre a política monetária.
-
A pressão política sobre o Fed está aumentando, com a Casa Branca pedindo juros mais baixos e a saída da diretora Lisa Cook após acusações de fraude.
-
O Comitê voltará a discutir a política monetária na reunião de meados de setembro, com base em novos dados de emprego e inflação.
Reação do mercado
-
A recepção das minutas foi considerada hawkish, dado o foco nos riscos inflacionários.
-
Vale destacar que a última decisão do Fed ocorreu antes da divulgação dos fracos dados do payroll de julho, o que pode influenciar os próximos debates.
-
O impacto sobre o dólar foi limitado. O EURUSD caiu 10 pips após a publicação, mas a reação foi claramente muito contida.
________
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.