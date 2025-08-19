Leia mais
Bessent iniciará entrevistas para candidatos à presidência do Fed em setembro 🔍

16:14 19 de agosto de 2025

Processo de seleção do próximo presidente do Fed

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou à CNBC que as entrevistas para escolher o próximo presidente do Federal Reserve começarão logo após o Dia do Trabalho (Labor Day), à medida que a Casa Branca busca reduzir uma lista inicial de 11 candidatos.

Entre os nomes estão atuais e ex-dirigentes do Fed (Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), economistas (Hasset, Sumerlin) e estrategistas de Wall Street (Rieder, Zevos).

Bessent descreveu o grupo como “incrível” e afirmou que o processo tem como objetivo apresentar uma lista restrita ao Presidente, mesmo que o atual presidente, Jerome Powell, tenha mandato até maio de 2026.

Contexto econômico e política monetária

A administração destacou a necessidade de cortes nas taxas de juros para apoiar o mercado imobiliário norte-americano, que continua sofrendo com vendas fracas e atividade limitada de construção.

Segundo Bessent, a flexibilização monetária poderia estimular a construção de moradias, ajudando a conter a inflação no médio prazo.

Próximas decisões do Fed

Os mercados já se preparam para a próxima reunião de política monetária do Fed, marcada para 16 e 17 de setembro, onde se espera amplamente um corte de 0,25 ponto percentual.

Powell também deve discursar no simpósio anual de Jackson Hole nesta sexta-feira, evento que pode oferecer sinais sobre a decisão de setembro.

Evolução do dólar

O índice do dólar (USDIDX) tem mostrado um comportamento cada vez mais estável, achatando sua tendência de queda após o recente rebound. Atualmente, o preço oscila entre 97,7 e 98,1, com baixa volatilidade hoje, reflexo dos últimos tensões geopolíticas.

Fonte: xStation5

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

