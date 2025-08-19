Bessent iniciará entrevistas para candidatos à presidência do Fed em setembro 🔍

Processo de seleção do próximo presidente do Fed

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou à CNBC que as entrevistas para escolher o próximo presidente do Federal Reserve começarão logo após o Dia do Trabalho (Labor Day), à medida que a Casa Branca busca reduzir uma lista inicial de 11 candidatos.

Entre os nomes estão atuais e ex-dirigentes do Fed (Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), economistas (Hasset, Sumerlin) e estrategistas de Wall Street (Rieder, Zevos).

Bessent descreveu o grupo como “incrível” e afirmou que o processo tem como objetivo apresentar uma lista restrita ao Presidente, mesmo que o atual presidente, Jerome Powell, tenha mandato até maio de 2026.

Contexto econômico e política monetária

A administração destacou a necessidade de cortes nas taxas de juros para apoiar o mercado imobiliário norte-americano, que continua sofrendo com vendas fracas e atividade limitada de construção.

Segundo Bessent, a flexibilização monetária poderia estimular a construção de moradias, ajudando a conter a inflação no médio prazo.

Próximas decisões do Fed

Os mercados já se preparam para a próxima reunião de política monetária do Fed, marcada para 16 e 17 de setembro, onde se espera amplamente um corte de 0,25 ponto percentual.

Powell também deve discursar no simpósio anual de Jackson Hole nesta sexta-feira, evento que pode oferecer sinais sobre a decisão de setembro.

Evolução do dólar

O índice do dólar (USDIDX) tem mostrado um comportamento cada vez mais estável, achatando sua tendência de queda após o recente rebound. Atualmente, o preço oscila entre 97,7 e 98,1, com baixa volatilidade hoje, reflexo dos últimos tensões geopolíticas.

