BOLETIM DIÁRIO - 20/08/2025

Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis após uma sessão de baixa marcada pela pressão sobre as grandes empresas de tecnologia, o que resultou em um desempenho fraco do Nasdaq. Segundo o Financial Times, essa queda está relacionada a uma análise do MIT que questiona os benefícios das novas tecnologias, destacando que “95% das organizações estão obtendo retorno nulo” de seus investimentos em inteligência artificial generativa. A esse cenário soma-se o relato de que a Meta (META) teria reduzido sua divisão de IA, o que pode resultar na saída de alguns de seus executivos.

Na região Ásia-Pacífico, os mercados apresentaram um comportamento misto após o fechamento negativo em Wall Street, onde as empresas de megacapitalização lideraram as perdas. A falta de um impulso sólido no setor tecnológico mantém a cautela entre os investidores, que avaliam com prudência os movimentos de curto prazo. No plano monetário, o Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) cortou a taxa oficial de juros (OCR) em 25 pontos-base, em linha com as expectativas do mercado. Além disso, revisou para baixo suas projeções para a OCR no horizonte de previsão, e foi informado que a votação interna considerou tanto um corte de 25 quanto de 50 pontos-base.

Após a decisão, o dólar neozelandês recuou, enquanto o índice do dólar (DXY) avançou de forma marginal pela terceira sessão consecutiva. Nesse contexto, os investidores aguardam com atenção a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, que pode oferecer pistas sobre a trajetória futura da política monetária dos EUA.

