A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
BOLETIM DIÁRIO - 21/08/2025

11:47 21 de agosto de 2025

Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis à espera de novos dados econômicos. A ata da reunião de julho do FOMC revelou que a maioria de seus integrantes percebe um risco maior na inflação do que na situação do mercado de trabalho. No entanto, essa análise foi feita antes da divulgação do último relatório de folhas de pagamento não agrícolas, que apresentou revisões significativas para baixo, o que pode suavizar a visão do Federal Reserve.

No plano político, a governadora do Fed, Lisa Cook, afirmou que não tem intenção de renunciar ao cargo após questionamentos surgidos nas redes sociais, especificamente em um tuíte do diretor da FHFA, Pulte. A autoridade destacou que não se deixará intimidar por esse tipo de pressão externa e reafirmou seu compromisso com a instituição e seu mandato. Nos mercados internacionais, as ações da região Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto com viés ligeiramente positivo, em um contexto no qual os investidores optaram por minimizar o fraco fechamento de Wall Street.

A cautela nos EUA foi marcada pela persistente fraqueza do setor de tecnologia e pela divulgação de uma ata do FOMC com tom mais restritivo. Para a sessão de hoje, a atenção dos investidores se volta para os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o PMI Industrial.

