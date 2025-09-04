BREAKING: ADP surpreende com dados de emprego abaixo do esperado. Euro avança frente ao dólar

DADOS PRINCIPAIS
Atual: 54 mil (previsão: 68 mil; anterior: 104 mil)
O dado do mês passado foi revisado para 106 mil.
Teoricamente, isso poderia sugerir que o relatório de payroll (NFP) de amanhã venha abaixo das expectativas. No entanto, é importante lembrar que os dois relatórios muitas vezes divergem significativamente, motivo pelo qual os movimentos no par EUR/USD não são particularmente expressivos neste momento.
📊 Fonte: xStation5
