A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BREAKING: ADP surpreende com dados de emprego abaixo do esperado. Euro avança frente ao dólar

10:43 4 de setembro de 2025

DADOS PRINCIPAIS

  • Atual: 54 mil (previsão: 68 mil; anterior: 104 mil)

  • O dado do mês passado foi revisado para 106 mil.

Teoricamente, isso poderia sugerir que o relatório de payroll (NFP) de amanhã venha abaixo das expectativas. No entanto, é importante lembrar que os dois relatórios muitas vezes divergem significativamente, motivo pelo qual os movimentos no par EUR/USD não são particularmente expressivos neste momento.

📊 Fonte: xStation5


⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

