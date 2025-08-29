BREAKING: Crescimento do PIB do Canadá abaixo do esperado!

10:30 BRT – Variação do PIB do Canadá:
-
PIB Core A/A: 0,9% (Previsto: 1,3%; Anterior: 1,2%)
-
PIB Core M/M: -0,1% (Previsto: 0,1%; Anterior: 0,1%)
-
PIB Core T/T: -1,6% (Previsto: -0,7%; Anterior: 2,2%)
