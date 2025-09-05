Leia mais
BREAKING: Emprego no Canadá cai pelo segundo mês consecutivo 🇨🇦 📉

12:03 5 de setembro de 2025

09h30 BRT, Canadá – Dados de Emprego de agosto:

  • Variação do Emprego: atual -65,5 mil | previsão +4,9 mil | anterior -40,8 mil

  • Taxa de Desemprego: atual 7,1% | previsão 7,0% | anterior 6,9%

  • Salário médio/hora (empregados permanentes): atual +3,6% | anterior +3,5%

  • Variação do Emprego em tempo integral: atual -6,0 mil | anterior -51,0 mil

  • Variação do Emprego em meio período: atual -59,7 mil | anterior +10,3 mil

  • Taxa de Participação: atual 65,1% | anterior 65,2%

 

O emprego no Canadá caiu em 66 mil postos (-0,3%) em agosto, marcando a segunda queda mensal consecutiva, puxada principalmente por perdas em empregos de meio período. A taxa de emprego recuou para 60,5%, enquanto a taxa de desemprego subiu para 7,1%, o nível mais alto desde 2016 fora dos anos da pandemia.

Entre os grupos de trabalhadores, os homens de idade central (-58 mil) e as mulheres de idade central (-35 mil) lideraram a queda, atingindo as menores taxas de emprego em vários anos, enquanto jovens e trabalhadores mais velhos apresentaram pouca variação. O trabalho por conta própria também diminuiu de forma significativa, dando continuidade à tendência negativa.

Por setor, as perdas se concentraram em serviços profissionais, científicos e técnicos (-26 mil), transporte e armazenagem (-23 mil) e manufatura (-19 mil), parcialmente compensadas por ganhos na construção (+17 mil).

Apesar da queda no nível de emprego, o salário médio por hora avançou 3,2% na comparação anual, chegando a C$ 36,31.

O USDCAD voltou a subir 0,3% após a divulgação dos dados de emprego do Canadá e dos EUA. O relatório canadense veio relativamente mais fraco que o americano, aumentando as apostas de um afrouxamento mais agressivo por parte do Banco do CanadáFonte: app da XTB.

 

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
