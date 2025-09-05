Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BREAKING: Euro dispara frente ao dólar após NFP muito mais fraco 💲

11:37 5 de setembro de 2025

09h30 BRT, Estados Unidos – Dados de Emprego de agosto:

  • Payroll Não-Agrícola: atual 22 mil | previsão 75 mil | anterior 79 mil

  • Taxa de Desemprego: atual 4,3% | previsão 4,3% | anterior 4,2%

  • Salário Médio por Hora (YoY): atual 3,7% | previsão 3,7% | anterior 3,9%

  • Payroll do Setor Privado: atual 38 mil | previsão 75 mil | anterior 77 mil

  • Payroll do Governo: atual -16 mil | anterior +2 mil

  • Payroll da Manufatura: atual -12 mil | previsão -5 mil | anterior -2 mil

  • Taxa de Participação: atual 62,3% | anterior 62,2%

Payroll decepciona e revisões aumentam a pressão

Os dados de emprego vieram muito abaixo das expectativas em agosto. Além disso, houve revisões nos números dos dois meses anteriores (junho e julho):  Junho revisado para -13 mil (antes +14 mil),  Julho revisado para +79 mil (antes +73 mil).  No acumulado, junho e julho ficaram 21 mil empregos abaixo do reportado anteriormente.

O EURUSD dispara, rompendo a consolidação de um mês limitada pela zona de 1,172.
O mercado agora precifica um corte completo de juros já em setembro, com potencial de novos cortes em outubro e dezembroFonte: app da XTB


⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

