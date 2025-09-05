BREAKING: Euro dispara frente ao dólar após NFP muito mais fraco 💲

09h30 BRT, Estados Unidos – Dados de Emprego de agosto:
Payroll Não-Agrícola: atual 22 mil | previsão 75 mil | anterior 79 mil
Taxa de Desemprego: atual 4,3% | previsão 4,3% | anterior 4,2%
Salário Médio por Hora (YoY): atual 3,7% | previsão 3,7% | anterior 3,9%
Payroll do Setor Privado: atual 38 mil | previsão 75 mil | anterior 77 mil
Payroll do Governo: atual -16 mil | anterior +2 mil
Payroll da Manufatura: atual -12 mil | previsão -5 mil | anterior -2 mil
Taxa de Participação: atual 62,3% | anterior 62,2%
Payroll decepciona e revisões aumentam a pressão
Os dados de emprego vieram muito abaixo das expectativas em agosto. Além disso, houve revisões nos números dos dois meses anteriores (junho e julho): Junho revisado para -13 mil (antes +14 mil), Julho revisado para +79 mil (antes +73 mil). No acumulado, junho e julho ficaram 21 mil empregos abaixo do reportado anteriormente.
O EURUSD dispara, rompendo a consolidação de um mês limitada pela zona de 1,172.
O mercado agora precifica um corte completo de juros já em setembro, com potencial de novos cortes em outubro e dezembro. Fonte: app da XTB
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.