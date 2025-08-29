Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BREAKING: Inflação PCE em linha com as expectativas

11:12 29 de agosto de 2025
  • EUA - Núcleo da Inflação PCE: 2,9% a/a (Previsão: 2,9% a/a; Anterior: 2,8% a/a)
  • EUA - Núcleo da Inflação PCE Mensal: 0,3% m/m (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)
  • EUA - Inflação PCE: 2,6% a/a (Previsão: 2,6% a/a; Anterior: 2,6% a/a)
  • EUA - Inflação PCE Mensal: 0,3% m/m (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)
     
  • Renda Pessoal: 0,4% (Prev.: 0,4%)
  • Gastos Pessoais: 0,5% (Prev.: 0,5%)

O par EUR/USD não reage de forma expressiva à leitura de hoje, já que os dados, em linha com as expectativas, já estavam precificados pelo mercado e não alteram significativamente a perspectiva para os juros do Fed.

O mercado de swaps segue precificando um corte de 25 pb em setembro em cerca de 85%, nível semelhante ao de antes da divulgação.

Fonte: CME

 

📱 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.
👉 Clique aqui para acessar

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse: https://www.xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app