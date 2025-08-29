BREAKING: Inflação PCE em linha com as expectativas

- EUA - Núcleo da Inflação PCE: 2,9% a/a (Previsão: 2,9% a/a; Anterior: 2,8% a/a)
- EUA - Núcleo da Inflação PCE Mensal: 0,3% m/m (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)
- EUA - Inflação PCE: 2,6% a/a (Previsão: 2,6% a/a; Anterior: 2,6% a/a)
- EUA - Inflação PCE Mensal: 0,3% m/m (Previsão: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)
- Renda Pessoal: 0,4% (Prev.: 0,4%)
- Gastos Pessoais: 0,5% (Prev.: 0,5%)
O par EUR/USD não reage de forma expressiva à leitura de hoje, já que os dados, em linha com as expectativas, já estavam precificados pelo mercado e não alteram significativamente a perspectiva para os juros do Fed.
O mercado de swaps segue precificando um corte de 25 pb em setembro em cerca de 85%, nível semelhante ao de antes da divulgação.
Fonte: CME
