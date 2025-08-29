BREAKING: PCE dos EUA e gastos do consumidor em linha com as expectativas 🗽

Índice de Preços PCE YoY (julho): 2,6% (Previsão: 2,6%, Anterior: 2,6%); PCE MoM: 0,2% (Previsão: 0,2%, Anterior: 0,3%)
- Índice de Preços PCE Núcleo YoY: 2,9% (Previsão: 2,9%, Anterior: 2,8%)
Gastos do Consumidor MoM: 0,5% (Previsão: 0,5%, Anterior: 0,3%)
Renda Pessoal MoM: 0,4% (Previsão: 0,4%, Anterior: 0,3%)
- Consumo Pessoal Real MoM: 0,3% (Previsão: 0,3%, Anterior: 0,1%)
- Estoques de Varejo (exceto automóveis) – Avançado: 0,1% (Anterior: -0,1%)
Estoques no Atacado MoM – Avançado: 0,2% (Previsão: 0,1%, Anterior: 0,1%)
Balança Comercial de Bens – Avançado: -US$ 103,60 bi (Previsão: -US$ 90,2 bi, Anterior: -US$ 84,85 bi)
