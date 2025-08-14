BREAKING: Variação nos estoques de gás natural da EIA acima das estimativas

EIA – Variação dos Estoques de Gás Natural (em BCF):
-
Atual: 56B
-
Previsão: 54B
-
Anterior: 7B
Os contratos futuros de gás natural (NATGAS) caíram abaixo da média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30, linha roxa clara) logo após a divulgação dos dados, reforçando a pressão vendedora já existente no mercado.
Fonte: xStation5
