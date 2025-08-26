📉 Cacau cai 4%

⛈️ Cacau sob pressão diante de previsões de fortes chuvas e dados fracos de moagem

Os futuros de cacau atingiram uma máxima de dois meses, impulsionados por preocupações com a oferta em meio ao clima seco e frio na África Oriental. No entanto, uma correção ocorreu após uma nova previsão regional indicar chuvas intensas, aliviando parte da pressão de oferta.

Adicional pressão negativa vem das novas tarifas impostas pelos EUA e de preocupações com uma demanda mais fraca, como sinalizado pelos dados de processamento mais fracos.

Gráfico – COCOA (D1)

No gráfico, os preços do cacau permanecem em uma tendência de queda de médio prazo, movendo-se dentro de um canal descendente em estreitamento. O mercado segue em consolidação na faixa de 7.200–9.500, com os preços se aproximando do limite inferior do canal e da zona de suporte definida pelas mínimas recentes.

Fonte: xStation5

