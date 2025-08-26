Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Café cai quase 3% 📉 StoneX estima maior produção para a safra 2026/27

10:28 26 de agosto de 2025

Os futuros de arábica na ICE (COFFEE) recuam hoje em meio à realização de lucros e liquidação de posições longas, apesar de a StoneX ter reduzido a projeção de produção no Brasil.

Para a safra 2025/26, a consultoria agora prevê 62,3 milhões de sacas (-3,4% em relação à estimativa anterior, -5,4% na comparação anual).

  • Arábica: produção cortada para 36,5 milhões de sacas (-18,4% a/a), devido a rendimentos decepcionantes.

  • Robusta: recorde de 25,8 milhões de sacas (+21,9% a/a), impulsionado por irrigação e clima favorável.

A seca do ano passado prejudicou severamente o rendimento do arábica, enquanto o robusta foi beneficiado pela irrigação intensiva e pela expansão da área plantada.

No entanto, a StoneX vê um cenário mais positivo para o arábica em 2026/27 – a floração deve começar em cerca de um mês; as chuvas entre novembro e março revitalizaram os cafezais, sugerindo recuperação na próxima safra.

O impacto da geada em Minas Gerais foi considerado limitado (cerca de 400 mil sacas).

As regiões de robusta seguem com alto potencial produtivo também para o próximo ciclo.

COFFEE (Intervalo H1)

O café recua quase 3% hoje, testando o suporte importante da média móvel exponencial de 50 períodos (linha laranja).

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

