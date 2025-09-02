Café recua 2%, caindo das máximas locais 📌

Futuros de café arábica (COFFEE) recuam mais de 2% na ICE, retomando o movimento de baixa após os preços terem superado brevemente o nível de 380. Por um lado, os estoques globais de café seguem relativamente baixos, e as recentes condições climáticas adversas no Brasil (chuvas intensas e geadas) sugerem que as colheitas sazonais podem ser mais fracas. No entanto, o mercado registra hoje realização de lucros após fortes altas.

As previsões climáticas para a região de Minas Gerais permanecem sujeitas a revisões significativas, aumentando a volatilidade. Ao mesmo tempo, tarifas de 50% sobre as importações de café brasileiro para os EUA continuam a moldar a estrutura do mercado. Caso ocorram mudanças relevantes no acordo comercial entre EUA e Brasil no futuro — seja com a redução ou até a eliminação das tarifas — não se pode descartar um potencial de queda substancial para os preços.

Fonte: xStation5 ✅

