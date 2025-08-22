📌 Calendário Econômico: Discurso de Powell em Jackson Hole

Hoje – e provavelmente durante toda a semana – o evento mais importante será o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming.

Os mercados esperam que Powell enfatize uma abordagem dependente dos dados, evitando sinais explícitos sobre a decisão de setembro. Após comentários hawkish de membros do Fed e dados mais fortes de PMI, os investidores reduziram a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro para 73,3%. Por outro lado, o Goldman Sachs espera que Powell adote um tom dovish, abrindo caminho para três cortes de juros a partir de setembro.

Além disso, também ouviremos comentários de Collins e Hammack.

Agenda detalhada do dia

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Vendas no Varejo (junho):

Vendas no varejo: previsão +1,3% m/m; anterior -1,1% m/m

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Vendas no Setor de Manufatura (julho):

Dado anterior: +0,3% m/m

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Núcleo das Vendas no Varejo (junho):

Previsão: +0,9% m/m; anterior -0,2% m/m

15h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell

17h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Discurso do presidente Donald Trump

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

