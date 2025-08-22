Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
📌 Calendário Econômico: Discurso de Powell em Jackson Hole

10:12 22 de agosto de 2025

Hoje – e provavelmente durante toda a semana – o evento mais importante será o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming.

Os mercados esperam que Powell enfatize uma abordagem dependente dos dados, evitando sinais explícitos sobre a decisão de setembro. Após comentários hawkish de membros do Fed e dados mais fortes de PMI, os investidores reduziram a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro para 73,3%. Por outro lado, o Goldman Sachs espera que Powell adote um tom dovish, abrindo caminho para três cortes de juros a partir de setembro.

Além disso, também ouviremos comentários de Collins e Hammack.

Agenda detalhada do dia

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Vendas no Varejo (junho):

  • Vendas no varejo: previsão +1,3% m/m; anterior -1,1% m/m

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Vendas no Setor de Manufatura (julho):

  • Dado anterior: +0,3% m/m

13h30 (horário de Brasília) – Canadá – Núcleo das Vendas no Varejo (junho):

  • Previsão: +0,9% m/m; anterior -0,2% m/m

15h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell

17h00 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Discurso do presidente Donald Trump

 

