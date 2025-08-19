Calendário Econômico: IPC do Canadá em Foco

Futuros operam de forma mista antes da abertura do pregão à vista

A agenda econômica de hoje traz como destaques os dados de inflação no Canadá e indicadores do setor imobiliário nos EUA. Além disso, investidores podem reagir aos resultados trimestrais da Home Depot e a possíveis novidades no campo geopolítico.

A sessão promete ser relativamente tranquila, com poucos dados macroeconômicos relevantes. O mercado continua atento às repercussões das reuniões na Casa Branca sobre a guerra na Ucrânia e aguarda mais informações sobre um eventual encontro entre Putin e Zelensky, além das garantias de paz negociadas no âmbito da OTAN. No radar, também está o simpósio de Jackson Hole, onde Jerome Powell discursará na sexta-feira sobre os rumos da política monetária dos EUA.

Agenda macro detalhada – Terça-feira

13h30 (Brasília) – Canadá – Dados de Inflação (julho):

CPI Trimmed : previsão 3,0% A/A (anterior 3,0%)

CPI Median : previsão 3,1% A/A (anterior 3,1%)

CPI : previsão 0,3% M/M (anterior 0,1%); 1,7% A/A (anterior 1,9%)

Core CPI : previsão 0,4% M/M (anterior 0,1%)

CPI Comum: previsão 2,7% A/A (anterior 2,6%)

13h30 (Brasília) – Estados Unidos – Setor imobiliário (julho):

Building Permits : previsão 1,390M (anterior 1,393M); variação anterior -0,1% M/M

Housing Starts: previsão 1,290M (anterior 1,321M); variação anterior 4,6% M/M

16h30 (Brasília) – Estados Unidos – PIB (estimativa Atlanta Fed GDPNow – 3T): previsão 2,5% (anterior 2,5%)

19h10 (Brasília) – Estados Unidos – Discurso da Membro do FOMC Bowman

21h30 (Brasília) – Estados Unidos – Estoques de Petróleo (API): anterior +1,500M

Agenda da madrugada (quarta-feira)

00h50 (Brasília) – Japão – Balança Comercial (julho):

Saldo ajustado: previsão -0,07T (anterior -0,24T)

Saldo total: previsão 196,2B (anterior 153,1B)

Importações: previsão -10,4% A/A (anterior 0,2%)

Exportações: previsão -2,1% A/A (anterior -0,5%)

00h50 (Brasília) – Japão – Pedidos Centrais de Máquinas (junho):

Previsão -0,4% M/M (anterior -0,6%)

Previsão 5,0% A/A (anterior 4,4%)

02h00 (Brasília) – China – Taxa Preferencial de Empréstimo 5Y (agosto): previsão 3,50% (anterior 3,50%)

02h15 (Brasília) – China – Taxa Preferencial de Empréstimo PBoC: previsão 3,00% (anterior 3,00%)

03h00 (Brasília) – Nova Zelândia – Decisão de Política Monetária do RBNZ:

Juros: previsão 3,00% (anterior 3,25%)

Publicação do Relatório de Política Monetária

Comunicado oficial

04h00 (Brasília) – Nova Zelândia – Coletiva de Imprensa do RBNZ

