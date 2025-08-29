Calendário Econômico – Mercado aguarda inflação do PCE no encerramento do mês

O dado mais importante da sessão de hoje será, sem dúvida, o relatório de inflação dos Gastos com Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos. Sendo a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, este dado pode ser crucial para formar um consenso sobre um possível corte de juros — embora o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os dados do mercado de trabalho (payroll) de agosto também serão divulgados antes da reunião de setembro. Vale destacar que a inflação do PCE pode vir pressionada devido às tarifas, embora o principal impacto seja esperado nos números de agosto.

Na parte da tarde, também serão divulgados os dados de inflação da Alemanha, maior economia da zona do euro, enquanto o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (versão final de agosto) será publicado logo após a abertura da sessão americana.

Mais cedo, nesta manhã, foram divulgadas as vendas no varejo da Alemanha, com desempenho fraco. As vendas caíram 1,5% na comparação mensal de julho, recuo mais acentuado que a expectativa de -0,4%. Os preços de importação caíram 1,4% na comparação anual e 0,4% na mensal — uma queda maior que o esperado, atribuída à força do euro.

Na França, o IPC de agosto registrou alta de 0,9% na comparação anual, abaixo da expectativa de 1,0%. O PIB do segundo trimestre ficou em 0,3% na comparação trimestral, em linha com o esperado.

Agenda (horário de Brasília):

04:00 – Espanha – Inflação CPI de agosto (Projeção: 2,8% a/a; Anterior: 2,7% a/a)

04:00 – Espanha – Inflação mensal de agosto (Projeção: 0,1% m/m; Anterior: -0,1% m/m)

04:00 – Espanha – Vendas no varejo de julho (Projeção: 0,1% m/m; Anterior: -0,3% m/m)

09:00 – Alemanha – Inflação CPI de agosto (Projeção: 2,1% a/a; Anterior: 2,0% a/a)

09:00 – Alemanha – Inflação mensal de agosto (Projeção: 0,0% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

09:30 – EUA – Núcleo da inflação PCE (Projeção: 2,9% a/a; Anterior: 2,8% a/a)

09:30 – EUA – Núcleo da inflação PCE mensal (Projeção: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

09:30 – EUA – Inflação PCE (Projeção: 2,6% a/a; Anterior: 2,6% a/a)

09:30 – EUA – Inflação PCE mensal (Projeção: 0,3% m/m; Anterior: 0,3% m/m)

09:30 – Canadá – PIB anualizado do 2º trimestre (Projeção: -0,6%; Anterior: 2,2%)

09:30 – Canadá – PIB mensal de junho (Projeção: 0,1% m/m; Anterior: -0,1% m/m)

11:00 – EUA – Índice de Confiança do Consumidor UoM – agosto (Projeção: 58,6; Anterior: 61,7)

11:00 – EUA – Expectativas de inflação em 1 ano (Projeção: 4,9%; Anterior: 4,5%)

11:00 – EUA – Expectativas de inflação em 5 anos (Projeção: 3,9%; Anterior: 3,4%)

