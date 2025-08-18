Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Calendário econômico: Negociações sobre a Ucrânia permanecem em foco (18.08.2025)

10:35 18 de agosto de 2025

A sessão de hoje será excepcionalmente pobre em divulgações de dados macroeconômicos, o que deve intensificar a atenção do mercado para a reunião Trump–Zelensky, que contará com a presença de líderes europeus e do Secretário-Geral da OTAN.

Embora o maior risco de um acordo direto entre Trump e Putin tenha sido adiado, os últimos comentários do presidente dos EUA, de que “a Crimeia e a OTAN estão fora da mesa para a Ucrânia”, podem enfraquecer o sentimento nos mercados europeus. Ainda assim, a maior volatilidade é esperada em commodities energéticas, que permanecem como peça-chave nas negociações da Casa Branca com a Rússia.

Agenda econômica de hoje:

06:00 BRT, Zona do Euro – Balança comercial de junho
Previsão: 18,1B; Anterior: 16,2B

09:00 BRT, Polônia – Dados de inflação de julho
Core CPI: Previsão: 3,3% a/a; Anterior: 3,4% a/a

09:15 BRT, Canadá – Dados de habitação & construção (julho)
Housing starts: Previsão: 264,0K; Anterior: 283,7K

09:30 BRT, Canadá – Compras de títulos estrangeiros (junho)
Previsão: -4,75B; Anterior: -2,79B

09:30 BRT, Canadá – Compras canadenses de títulos estrangeiros (junho)
Anterior: 13,370B

 

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

