Calendário econômico: Negociações sobre a Ucrânia permanecem em foco (18.08.2025)

A sessão de hoje será excepcionalmente pobre em divulgações de dados macroeconômicos, o que deve intensificar a atenção do mercado para a reunião Trump–Zelensky, que contará com a presença de líderes europeus e do Secretário-Geral da OTAN.
Embora o maior risco de um acordo direto entre Trump e Putin tenha sido adiado, os últimos comentários do presidente dos EUA, de que “a Crimeia e a OTAN estão fora da mesa para a Ucrânia”, podem enfraquecer o sentimento nos mercados europeus. Ainda assim, a maior volatilidade é esperada em commodities energéticas, que permanecem como peça-chave nas negociações da Casa Branca com a Rússia.
Agenda econômica de hoje:
06:00 BRT, Zona do Euro – Balança comercial de junho
Previsão: 18,1B; Anterior: 16,2B
09:00 BRT, Polônia – Dados de inflação de julho
Core CPI: Previsão: 3,3% a/a; Anterior: 3,4% a/a
09:15 BRT, Canadá – Dados de habitação & construção (julho)
Housing starts: Previsão: 264,0K; Anterior: 283,7K
09:30 BRT, Canadá – Compras de títulos estrangeiros (junho)
Previsão: -4,75B; Anterior: -2,79B
09:30 BRT, Canadá – Compras canadenses de títulos estrangeiros (junho)
Anterior: 13,370B
