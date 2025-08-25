Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário Econômico: Relatório Ifo da Alemanha, setor imobiliário dos EUA (25.08.2025)

10:25 25 de agosto de 2025

O discurso dovish do presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole desencadeou uma grande reacomodação nos mercados, já que as expectativas de cortes de juros retornaram e o apetite por risco subiu acentuadamente. Por outro lado, investidores mantêm cautela quanto a um precificação muito agressiva de cortes adicionais, considerando a série de dados de inflação e mercado de trabalho que ainda serão divulgados antes da reunião do FOMC de setembro.

A empolgação pós–Jackson Hole deve se estabilizar durante a sessão de hoje devido à falta de divulgações macroeconômicas relevantes. No calendário quase vazio, teremos o relatório de clima empresarial Ifo da Alemanha, as vendas no varejo da Polônia e dados do mercado imobiliário dos EUA. Ainda assim, após os movimentos de sexta-feira, a volatilidade deve permanecer contida hoje.

Calendário Econômico de Hoje (25/08/2025):

  • 03:30 – Suíça – Dados do mercado de trabalho (2º tri):
    Nível de emprego: anterior 5,512M

  • 05:00 – Alemanha – Relatório Ifo (agosto):
    Expectativas empresariais: previsão 90,2; anterior 90,7
    Condições atuais: previsão 86,7; anterior 86,5
    Índice de clima empresarial: previsão 88,7; anterior 88,6

  • 05:00 – Polônia – Vendas no varejo (julho):
    Vendas no varejo: previsão 3,5% a/a; anterior 2,1% a/a

  • 09:00 – Estados Unidos – Setor imobiliário e construção (julho):
    Alvarás de construção: previsão -2,8% m/m; anterior -0,1% m/m
    Alvarás de construção (total): previsão 1,354M; anterior 1,393M

  • 10:30 – Alemanha – Discurso de Balz, do Bundesbank

  • 11:00 – Estados Unidos – Vendas de novas casas (julho):
    Total: previsão 635K; anterior 627K
    Variação: anterior +0,6% m/m

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app