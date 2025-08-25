Calendário Econômico: Relatório Ifo da Alemanha, setor imobiliário dos EUA (25.08.2025)

O discurso dovish do presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole desencadeou uma grande reacomodação nos mercados, já que as expectativas de cortes de juros retornaram e o apetite por risco subiu acentuadamente. Por outro lado, investidores mantêm cautela quanto a um precificação muito agressiva de cortes adicionais, considerando a série de dados de inflação e mercado de trabalho que ainda serão divulgados antes da reunião do FOMC de setembro.

A empolgação pós–Jackson Hole deve se estabilizar durante a sessão de hoje devido à falta de divulgações macroeconômicas relevantes. No calendário quase vazio, teremos o relatório de clima empresarial Ifo da Alemanha, as vendas no varejo da Polônia e dados do mercado imobiliário dos EUA. Ainda assim, após os movimentos de sexta-feira, a volatilidade deve permanecer contida hoje.

Calendário Econômico de Hoje (25/08/2025):

03:30 – Suíça – Dados do mercado de trabalho (2º tri):

Nível de emprego: anterior 5,512M

05:00 – Alemanha – Relatório Ifo (agosto):

Expectativas empresariais: previsão 90,2; anterior 90,7

Condições atuais: previsão 86,7; anterior 86,5

Índice de clima empresarial: previsão 88,7; anterior 88,6

05:00 – Polônia – Vendas no varejo (julho):

Vendas no varejo: previsão 3,5% a/a; anterior 2,1% a/a

09:00 – Estados Unidos – Setor imobiliário e construção (julho):

Alvarás de construção: previsão -2,8% m/m; anterior -0,1% m/m

Alvarás de construção (total): previsão 1,354M; anterior 1,393M

10:30 – Alemanha – Discurso de Balz, do Bundesbank

11:00 – Estados Unidos – Vendas de novas casas (julho):

Total: previsão 635K; anterior 627K

Variação: anterior +0,6% m/m

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

