Calendário Macroeconômico: Um dia de índices PMI

O primeiro dia de setembro não marca apenas a volta às aulas no hemisfério norte, mas também o fim não oficial das férias de verão para muitos participantes do mercado. A temporada de férias foi bastante movimentada devido a diversos acontecimentos, em grande parte ligados a Donald Trump. O dia de hoje tende a ser mais calmo, já que a primeira segunda-feira de setembro é o Dia do Trabalho nos EUA, e Wall Street estará fechada. No entanto, não está descartada a possibilidade de Donald Trump comentar a decisão da corte de apelação que considerou suas tarifas recíprocas ilegais.

Agenda (horário de Brasília):

03:30 – Suíça – Vendas no varejo (Projeção: 3,6% a/a; Anterior: 3,8% a/a)

04:00 – Polônia – PMI de manufatura (Projeção: 46,8; Anterior: 45,9)

04:15 – Espanha – PMI de manufatura (Projeção: 52; Anterior: 51,9)

04:30 – Suíça – PMI de manufatura (Projeção: 46,9; Anterior: 48,8)

04:45 – França – PMI de manufatura final (Projeção: 49,9; Anterior: 48,2)

04:55 – Alemanha – PMI de manufatura final (Projeção: 49,9; Anterior: 49,1)

05:00 – Zona do Euro – PMI de manufatura final (Projeção: 50,5; Anterior: 49,8)

05:00 – Polônia – PIB final do 2º tri. (Projeção: 3,4% a/a; Anterior: 3,2% a/a)

05:00 – Polônia – PIB trimestral (Projeção: 0,8% t/t; Anterior: 0,7% t/t)

05:30 – Reino Unido – PMI de manufatura final (Projeção: 47,3; Anterior: 48)

