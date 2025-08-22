Canadá removerá tarifas sobre produtos dos EUA 🔔

O Canadá aplicará isenção tarifária a muitos produtos dos EUA sob o acordo USMCA e removerá tarifas retaliatórias sobre diversos produtos norte-americanos.

Para ativos de risco, como ações e criptomoedas, trata-se de mais uma boa notícia após o tom “dovish” de Powell em Jackson Hole — mas não para o dólar americano.

É também um sinal de que os efeitos negativos e inflacionários das tarifas podem ser mais fracos, o que torna os cortes de juros do Fed “menos arriscados” do ponto de vista do Federal Reserve.

