Comissão Europeia aplicará multa de €2,95 bilhões à Alphabet 💡

Comissão Europeia aplica multa de €2,95 bilhões à Alphabet por práticas anticompetitivas 💡

A Comissão Europeia multou a Alphabet (GOOGL.US) em €2,95 bilhões por práticas anticompetitivas no setor de publicidade online. Os reguladores constataram que, desde 2014, o Google favoreceu suas próprias tecnologias de publicidade em detrimento de concorrentes e editores. A empresa foi ordenada a encerrar tais práticas e ajustar seu modelo de negócios.

O Google anunciou que irá recorrer da decisão, alegando que a multa é injustificada. A Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios, Lee-Anne Mulholland, alertou que as mudanças forçadas podem prejudicar milhares de empresas europeias.

O caso intensifica as tensões entre os reguladores da UE e as gigantes de tecnologia, especialmente na área de publicidade digital. Apesar da notícia, as ações da empresa continuam registrando ganhos significativos, embora o momentum tenha desacelerado ligeiramente.

Fonte: xStation

