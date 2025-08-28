Dados macroeconômicos alimentam otimismo; Nvidia reverte queda no pré-mercado (28.08.2025)

Wall Street abriu em alta, com os principais índices avançando após dados de PIB acima do esperado, inflação trimestral mais fraca e a repercussão dos resultados da Nvidia. O Nasdaq (US100), com forte peso em tecnologia, sobe 0,3%, seguido pelo S&P 500 (US500: +0,2%), enquanto o Dow Jones (US30) recua 0,1%.

A Nvidia deixou os investidores divididos com seus números do 2º trimestre: a receita de data centers chegou a US$ 41,1 bilhões, alta de 56% a/a, mas ficou US$ 200 milhões abaixo do esperado. Os chips Blackwell cresceram 17% t/t, enquanto os segmentos de jogos, visualização e automotivo também apresentaram bom desempenho. A projeção para o 3º trimestre é de cerca de US$ 54 bilhões (com desvio de 2%).

As vendas na China do chip H20 permanecem suspensas em meio à incerteza regulatória, embora os últimos relatórios indiquem que o CEO da empresa esteja em negociações com os EUA para vender chips de IA Blackwell à China. As conversas provavelmente foram estimuladas pelas vendas de data centers ligeiramente abaixo do esperado no último trimestre. A notícia ajudou as ações a reverterem a queda do pré-mercado (atualmente -1%, após -4% no premarket).

Entre os setores do S&P 500, Serviços de Comunicação e Financeiro lideram os ganhos em Wall Street. Por outro lado, Saúde, Energia e Consumo Básico ficam para trás.

Notícias Macroeconômicas

A economia dos EUA se recuperou no 2º trimestre de 2025, com o PIB avançando 3,3% em ritmo anualizado, impulsionado principalmente por menores importações e maior consumo. Investimentos e exportações ficaram para trás.

As vendas finais reais subiram 1,9%, a renda nacional bruta real saltou 4,8%, a inflação desacelerou modestamente e os lucros corporativos aumentaram US$ 65,5 bilhões, revertendo a queda de US$ 90,6 bilhões no 1º trimestre.

Nasdaq 100 (D1)

O contrato do Nasdaq defendeu com sucesso o suporte no limite inferior de seu canal de alta de médio prazo (linha vermelha) e agora caminha em direção à resistência próxima da máxima histórica.

Resistências: 23.848 (topos locais de julho–agosto) e a última máxima histórica (ATH).

Suportes: linha de tendência (vermelha) reforçada pela EMA25 (cinza) e região entre 23.000–22.000 pontos, sustentada pela EMA50 (azul).

Notícias Corporativas:

Burlington Stores – Superou expectativas no 2º trimestre, com vendas de US$ 2,71 bilhões (+10% a/a) e LPA de US$ 1,59, acima das estimativas. As vendas comparáveis subiram 5%, enquanto a margem bruta expandiu 90 bps. A empresa elevou sua projeção para FY25, estimando LPA entre US$ 9,19–US$ 9,41 e crescimento de vendas de 7–8%, embora as previsões para o 3º trimestre fiquem ligeiramente abaixo do consenso. A ação disparou 10%.

Celcuity – Ganhou força após a FDA aceitar o pedido de aprovação do gedatolisib sob o programa RTOR, que permite revisão acelerada. O ensaio de fase 3 VIKTORIA-1 mostrou que o medicamento, combinado com fulvestrant e palbociclib, melhorou significativamente a sobrevida livre de progressão em câncer de mama avançado ER+. Analistas mantêm recomendação de compra. A ação sobe 8%.

CrowdStrike – Registrou recorde no 2º trimestre, com ARR líquido de US$ 221 milhões e ARR total em US$ 4,66 bilhões (+20%), além de receita de US$ 1,17 bilhão e fluxo de caixa livre de US$ 284 milhões. O CEO George Kurtz destacou demanda impulsionada por IA, adoção do Falcon Flex e um forte pipeline em nuvem e identidade. A gestão projeta receita de até US$ 4,8 bilhões para FY26, com aceleração do ARR em pelo menos 40% na segunda metade do ano. A ação sobe 2%.

NetApp – As ações caíram 7% no pré-mercado após resultados do 1º trimestre fiscal e projeções em linha com as expectativas, mas que destacaram fraqueza no segmento federal e na região EMEA. Analistas apontaram pressão contínua nas margens de produtos devido ao mix, fragilidade no setor público e custos de componentes, parcialmente compensados pela força em nuvem. Apesar de vitórias em projetos de IA, o impacto na receita ainda é limitado. Atualmente, a ação se recupera e sobe 2,6%.

Snowflake – As ações dispararam 19% com a forte demanda por plataformas de dados impulsionadas por IA, adicionando mais de US$ 11 bilhões ao valor de mercado da empresa. A companhia elevou sua projeção de receita anual de produtos para US$ 4,4 bilhões, acima das estimativas, à medida que empresas modernizam a infraestrutura de dados para adoção de IA. Analistas elevaram amplamente as recomendações, reforçando a forte posição da Snowflake no boom de IA e migração para a nuvem.

