Dados macroeconômicos do Reino Unido superam expectativas 📈 A libra esterlina reage

-
PIB Trimestral Preliminar (T/T): 0,3% (previsão 0,1%, anterior 0,7%)
-
Estimativa do PIB Mensal (M/M): 0,4% (previsão 0,2%, anterior -0,1%)
-
PIB Anual Preliminar (A/A): 1,2% (previsão 1,0%, anterior 1,3%)
-
Produção Industrial (M/M): 0,7% (previsão 0,3%, anterior -0,9%)
-
Produção Manufatureira (M/M): 0,5% (previsão 0,4%, anterior -1,0%)
-
Produção da Construção (M/M): 0,3% (previsão 0,3%, anterior -0,6%)
-
Balança Comercial de Bens: -22,156 bilhões (previsão -21,875 bilhões, anterior -21,69 bilhões)
-
Setor de Serviços (M/M): 0,3% (previsão 0,2%, anterior 0,1%)
-
Investimento Empresarial Trimestral Preliminar (T/T): -3,97% (previsão 0,3%, anterior 3,9%)
O par GBPUSD registra leve alta após os dados de PIB e produção industrial do Reino Unido superarem as expectativas. No entanto, o forte recuo no investimento empresarial indica sinais de enfraquecimento no sentimento econômico do país.
Fonte: xStation5
