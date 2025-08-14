Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Dados macroeconômicos do Reino Unido superam expectativas 📈 A libra esterlina reage

10:13 14 de agosto de 2025

  • PIB Trimestral Preliminar (T/T): 0,3% (previsão 0,1%, anterior 0,7%)

  • Estimativa do PIB Mensal (M/M): 0,4% (previsão 0,2%, anterior -0,1%)

  • PIB Anual Preliminar (A/A): 1,2% (previsão 1,0%, anterior 1,3%)

  • Produção Industrial (M/M): 0,7% (previsão 0,3%, anterior -0,9%)

  • Produção Manufatureira (M/M): 0,5% (previsão 0,4%, anterior -1,0%)

  • Produção da Construção (M/M): 0,3% (previsão 0,3%, anterior -0,6%)

  • Balança Comercial de Bens: -22,156 bilhões (previsão -21,875 bilhões, anterior -21,69 bilhões)

  • Setor de Serviços (M/M): 0,3% (previsão 0,2%, anterior 0,1%)

  • Investimento Empresarial Trimestral Preliminar (T/T): -3,97% (previsão 0,3%, anterior 3,9%)

O par GBPUSD registra leve alta após os dados de PIB e produção industrial do Reino Unido superarem as expectativas. No entanto, o forte recuo no investimento empresarial indica sinais de enfraquecimento no sentimento econômico do país.

Fonte: xStation5

 

