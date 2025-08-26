Dados mistos do setor imobiliário nos EUA 🗽 Índice mensal de preços ligeiramente mais baixo

-
Índice de Preços de Casas (House Price Index) MoM: -0,2% (previsão -0,1%, leitura anterior -0,2%)
Case-Shiller 20 Cidades (YoY): +2,14% (previsão +2,09%, leitura anterior +2,8%)
Redbook (YoY): +6,5% (leitura anterior +5,9%)
O mercado imobiliário norte-americano apresentou dados mistos nesta divulgação. O índice mensal de preços de casas caiu ligeiramente mais do que o esperado em julho (-0,2%), sinalizando alguma fraqueza no ritmo de valorização imobiliária.
Por outro lado, o Case-Shiller de 20 cidades superou a previsão, registrando crescimento anual de 2,14%, embora abaixo da leitura anterior (2,8%).
Além disso, o índice Redbook, que mede as vendas no varejo em grandes redes de lojas, acelerou para 6,5% ano a ano, contra 5,9% na leitura anterior, sugerindo maior dinamismo do consumo.
Fonte: xStation5
