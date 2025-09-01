DAX 40: Dados macroeconômicos positivos sustentam ganhos nos mercados acionários europeus

O início de um novo mês parece favorecer os mercados acionários da Europa. Uma clara onda de otimismo retornou, apoiada por dados positivos vindos das economias do velho continente. As últimas leituras dos índices PMI indicam uma recuperação significativa do setor industrial da Zona do Euro, abrangendo economias-chave como Alemanha, França, Itália e Espanha, onde a atividade industrial superou as expectativas do mercado. O sentimento positivo dos investidores voltou em resposta a esses dados, estimulando o viés altista.

Os mercados financeiros europeus experimentam hoje uma euforia moderada, com índices registrando ganhos razoáveis. O índice alemão DAX sobe cerca de 0,2%. O Euro Stoxx 50, que reúne as maiores empresas da Zona do Euro, avança 0,15%. O francês CAC 40 apresenta alta em torno de 0,1%. O pior desempenho é do espanhol IBEX 35, que recua 0,17%, enquanto o FTSE italiano sobe 0,3%.



A volatilidade mais ampla do mercado europeu pode ser observada atualmente.

O índice DE40 encontra-se em uma fase de hesitação técnica, oscilando em torno do nível de 24.370 pontos. No gráfico diário, é possível observar que o preço se mantém ligeiramente acima das médias móveis exponenciais de 50 períodos (verde) e 100 períodos (laranja), que atuam como zonas de suporte imediato. Já a média móvel de 200 períodos (roxa) segue claramente abaixo, funcionando como linha de defesa de longo prazo para os compradores.

Notícias corporativas:

Konecranes (KCR.FI) sobe 4,7% hoje após o Goldman Sachs elevar sua recomendação para “compra”. Os analistas da instituição definiram um novo preço-alvo de 95 euros, o que foi bem recebido pelos investidores. O maior interesse nas ações da Konecranes reflete expectativas crescentes de desenvolvimento da empresa e melhoria de seus resultados financeiros.

Orsted (ORSTED.DK) avança 1,5% após o anúncio de que a Equinor, um de seus principais investidores estratégicos, comprometeu-se a subscrever novos direitos de ações da Orsted no valor de até 6 bilhões de coroas dinamarquesas (DKK). Essa decisão sinaliza forte apoio de capital da Equinor, representando um voto de confiança no crescimento e nas perspectivas futuras da companhia. Investidores veem essa notícia de forma positiva, pois a subscrição de ações por um parceiro estratégico não apenas fornece recursos adicionais, como também reforça a estabilidade e a credibilidade da empresa no mercado.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) sobe 2,8% após anunciar que seu medicamento Wegovy, que contém semaglutida, demonstrou benefícios cardiovasculares independentes da perda de peso. Dados do estudo SELECT indicam que o Wegovy reduz o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular.

TeamViewer (TMV.DE) dispara quase 10% hoje após o Bank of America dobrar sua recomendação, elevando-a para “compra”. Os analistas da instituição aumentaram o preço-alvo para 16,3 euros, o que implica um potencial de valorização de 80% em relação ao último fechamento. O otimismo dos investidores decorre da percepção de que a empresa está bem preparada para possíveis disrupções relacionadas à inteligência artificial, além das projeções de crescimento de receita melhoradas para o período de 2025 a 2028.

