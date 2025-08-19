DAX 40: Indústria de defesa sob pressão, mercado à espera do FED

A sessão europeia abre com expectativas em torno dos encontros de paz e da publicação da ata do FED. A reação do mercado é moderada.

DE40 : -0,17%

FRA40 : +0,36%

UK100 : -0,14%

EU50: +0,13%

Mercado europeu à espera do FED

Não há resultados corporativos relevantes nem dados macroeconômicos na Europa nesta terça-feira, o que deixa os investidores em compasso de espera pelo próximo impulso — principalmente do FED.

Nesta quarta-feira será publicada a chamada ata do FOMC, que mostrará o registro das discussões da última reunião. A ata pode revelar, de forma mais detalhada que o comunicado oficial, o que outros membros, além de Jerome Powell, pensam sobre as perspectivas para os juros.

Do ponto de vista do FED, porém, o evento mais importante será o simpósio econômico de Jackson Hole nesta sexta-feira, cujo destaque serão os discursos de Powell e de outros dirigentes do banco central.

Geopolítica e pressões sobre a Europa

Ontem, líderes de países europeus e da OTAN se reuniram com Donald Trump para dar continuidade às negociações de paz. Os EUA declararam disposição em fornecer garantias após o fim da guerra, enquanto líderes da UE/OTAN defenderam a manutenção de sanções.

Atualmente, a economia europeia sofre pressão devido às tarifas dos EUA, à competição da China, às ameaças da Rússia e a problemas internos, como baixo crescimento e endividamento elevado. Pelas avaliações de mercado, investidores parecem acreditar que a União Europeia conseguirá superar a maior parte desses desafios — mas a dúvida permanece se tais expectativas se confirmarão.

DE40 (D1)

O índice alemão está atualmente no meio de um canal de consolidação, em tendência de alta. O mercado defendeu a linha de tendência na média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100), que serve como forte suporte em caso de quedas.

A próxima resistência a ser superada é a máxima histórica registrada no mês passado, no nível de 24.757 pontos.

Notícias corporativas

Defesa sob pressão – A esperança de fim da guerra derruba as ações do setor de defesa europeu. A possível redução da demanda por armas e munições afeta gigantes da indústria: Rheinmetall (RHM.DE) cai mais de 3% Dassault (AM.FR) perde mais de 2% BAE (BA.UK) recua mais de 2%

Stratec (SBS.DE) – A empresa médico-diagnóstica divulgou relatório referente ao 1º semestre de 2025 , recebido de forma muito positiva pelo mercado. Vendas em alta e margens estáveis resultaram em uma abertura com gap de alta ; no momento, o papel sobe mais de 3% .

Merck KGaA (MKR.DE) – Mais um banco de investimento rebaixou a recomendação para a empresa de biotecnologia, e as ações caem cerca de 1%.

