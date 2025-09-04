Dax Alemao: Índices europeus sobem, Porsche será excluída do DAX 📌

Índices europeus se recuperam nesta quinta-feira na primeira parte do dia, impulsionados pelas dúvidas sobre a política comercial de Donald Trump após a recente decisão judicial.
Na quarta-feira, a administração Trump solicitou à Suprema Corte dos EUA uma análise acelerada para manter suas tarifas de amplo alcance. Em 29 de agosto, um tribunal inferior invalidou a maior parte das restrições comerciais introduzidas após 2 de abril, Dia da Libertação.
DAX (intervalo D1)
O índice alemão sobe 0,60% hoje, para 23.770 pontos. Do ponto de vista da análise técnica, o movimento é relevante, já que a zona de suporte acima de 23.200 pontos (zona amarela no gráfico) foi defendida.
Resumo macro
Suíça — IPC (agosto): inflação geral em −0,1% m/m e +0,2% a/a. O FSO destaca que a queda foi puxada por pacotes turísticos, hospedagem adicional e transporte aéreo, compensada parcialmente por aluguéis, roupas e calçados. Pressões inflacionárias permanecem muito contidas.
Suécia — IPC preliminar (agosto): −0,4% m/m, +1,1% a/a; o CPIF subiu para 3,3% a/a, enquanto o CPIF-XE (ex-energia) recuou para 2,9% a/a. O SCB destaca que a inflação subjacente arrefeceu, apesar de uma alta na inflação geral. Os dados finais serão publicados em 11 de setembro.
União Europeia — vendas no varejo (julho): queda de −0,5% na zona do euro, sinalizando perda de fôlego no consumo em comparação à revisão positiva de junho.
Hungria — vendas no varejo (julho): ajustadas ao calendário, subiram +1,7% a/a, ritmo mais fraco que os +3,0% de junho.
Notícias corporativas
Jet2 (JET2.US): queda superior a 14% após indicar que o lucro operacional anual ficará no limite inferior da faixa estimada e após reduzir capacidade de inverno devido a reservas tardias e baixa visibilidade da demanda. Outras companhias aéreas, como TUI e easyJet, também recuam.
Volvo (VOLVB.SE): baixa de 0,60% após vendas de agosto caírem 9% a/a, para 48.029 unidades; vendas de veículos elétricos caíram −28%. O dado reforça preocupações sobre fraca demanda do consumidor e pressões tarifárias já destacadas no trimestre anterior.
Porsche (P911.DE): alta de 0,40%, apesar de a empresa ser excluída do DAX e transferida para o MDAX em 22 de setembro. O motivo é o desempenho fraco das ações, influenciado por restrições comerciais dos EUA e demanda enfraquecida na China.
CVC Capital (CVC.NL): queda de 5,30% após resultados do 1º semestre em linha com expectativas (lucro €396 mi). Receitas de taxas de gestão aumentaram, mas taxas de performance foram menores.
