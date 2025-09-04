Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Dax Alemao: Índices europeus sobem, Porsche será excluída do DAX 📌

10:32 4 de setembro de 2025

Índices europeus se recuperam nesta quinta-feira na primeira parte do dia, impulsionados pelas dúvidas sobre a política comercial de Donald Trump após a recente decisão judicial.

Na quarta-feira, a administração Trump solicitou à Suprema Corte dos EUA uma análise acelerada para manter suas tarifas de amplo alcance. Em 29 de agosto, um tribunal inferior invalidou a maior parte das restrições comerciais introduzidas após 2 de abril, Dia da Libertação.

DAX (intervalo D1)
O índice alemão sobe 0,60% hoje, para 23.770 pontos. Do ponto de vista da análise técnica, o movimento é relevante, já que a zona de suporte acima de 23.200 pontos (zona amarela no gráfico) foi defendida.

Resumo macro

  • Suíça — IPC (agosto): inflação geral em −0,1% m/m e +0,2% a/a. O FSO destaca que a queda foi puxada por pacotes turísticos, hospedagem adicional e transporte aéreo, compensada parcialmente por aluguéis, roupas e calçados. Pressões inflacionárias permanecem muito contidas.

  • Suécia — IPC preliminar (agosto): −0,4% m/m, +1,1% a/a; o CPIF subiu para 3,3% a/a, enquanto o CPIF-XE (ex-energia) recuou para 2,9% a/a. O SCB destaca que a inflação subjacente arrefeceu, apesar de uma alta na inflação geral. Os dados finais serão publicados em 11 de setembro.

  • União Europeia — vendas no varejo (julho): queda de −0,5% na zona do euro, sinalizando perda de fôlego no consumo em comparação à revisão positiva de junho.

  • Hungria — vendas no varejo (julho): ajustadas ao calendário, subiram +1,7% a/a, ritmo mais fraco que os +3,0% de junho.

Notícias corporativas

  • Jet2 (JET2.US): queda superior a 14% após indicar que o lucro operacional anual ficará no limite inferior da faixa estimada e após reduzir capacidade de inverno devido a reservas tardias e baixa visibilidade da demanda. Outras companhias aéreas, como TUI e easyJet, também recuam.

  • Volvo (VOLVB.SE): baixa de 0,60% após vendas de agosto caírem 9% a/a, para 48.029 unidades; vendas de veículos elétricos caíram −28%. O dado reforça preocupações sobre fraca demanda do consumidor e pressões tarifárias já destacadas no trimestre anterior.

  • Porsche (P911.DE): alta de 0,40%, apesar de a empresa ser excluída do DAX e transferida para o MDAX em 22 de setembro. O motivo é o desempenho fraco das ações, influenciado por restrições comerciais dos EUA e demanda enfraquecida na China.

  • CVC Capital (CVC.NL): queda de 5,30% após resultados do 1º semestre em linha com expectativas (lucro €396 mi). Receitas de taxas de gestão aumentaram, mas taxas de performance foram menores.

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app