Dax Alemão: Mais um dia de perdas na Europa. O dólar se recupera.

Índices europeus estendem as quedas em meio a preocupações políticas na França e orçamento. DE40 recua 0,4%, ITA40 cai 0,6%. EU50 e UK100 registram baixas de 0,15% e 0,25%, respectivamente.

O dólar recupera parte das perdas frente ao euro, após a demissão de Lisa Cook por Donald Trump. O par EURUSD cai 0,5%. O mercado segue em compasso de espera pelos resultados da NVIDIA.

As bolsas europeias iniciam mais um dia em queda, refletindo a correção dos ganhos da semana passada diante da piora no sentimento e das incertezas internas na França. Um eventual voto de desconfiança contra o governo francês poderia atrasar de forma significativa a aprovação do orçamento, trazendo consequências negativas para a segunda maior economia da Europa.

Na Alemanha, o índice IFO mostrou melhora no sentimento empresarial, mas esse otimismo não foi compartilhado pelos consumidores.

Índice de confiança do consumidor GfK: -23,6 (esperado: -21,7 | anterior: -21,7)

A Associação Alemã de Varejo solicita apoio governamental, citando preocupações com o mercado de trabalho e o consumo.

No Reino Unido, colapso no setor de varejo. O sentimento do consumidor segue em queda, com famílias reduzindo gastos diante de contas mais altas, inflação persistente e perspectivas mais sombrias no mercado de trabalho. O Deutsche Bank alertou para novas quedas no setor.

Associated British Foods cai 5%

Wickes e Kingfisher sofrem rebaixamento de recomendação

Relatório CBI (vendas no varejo): -32 (esperado: -28 | anterior: -34)

Análise técnica – DE40 (D1):

O preço rompeu a formação de triângulo ascendente de médio prazo, estendendo o limite inferior. Um sinal de fraqueza foi a abertura de gap de demanda contra a resistência do topo local. Atualmente, o preço encontra suporte na média EMA50.

Próxima zona de suporte: linha de tendência de alta menos inclinada + EMA100 .

Rompimento deste nível pode sinalizar reversão de tendência de médio/longo prazo, levando o índice em direção à EMA200 e ao fundo de junho em 23.000 pontos.

Notícias corporativas:

JD Sports (JD.UK): queda de 3% nas vendas, mas otimismo dos investidores leva as ações a subir 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK): CEO anuncia reestruturação em unidades especializadas por minério (ferro, alumínio, lítio e cobre). Ações sobem 0,5%.

Hochschild Mining (HoC.UK): reduz projeção anual após resultados fracos no Brasil. Ações desabam 16%.

Rheinmetall (RHM.DE): negocia parceria com a Lockheed Martin para ampliar produção e incluir mísseis táticos ATACMS e Hellfire. Ações avançam 0,2%.

