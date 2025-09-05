DAX40: Porsche se despede do DAX em meio à fraqueza da indústria alemã

A sessão de hoje no mercado acionário alemão foi marcada por mudanças significativas na composição do índice DAX. O destaque foi o anúncio de que a Porsche AG deixará o índice de referência após apenas três anos desde a sua estreia na bolsa. A empresa enfrentou uma combinação de tarifas americanas, queda na demanda por carros elétricos e recuo das vendas na China.

No momento, a maioria dos índices europeus registra ganhos marginais. Os destaques de alta são o NED25 e o AUT20, com valorização em torno de 0,2%. Já o ITA40 e o SPA35 recuam cerca de 0,1%. O DE40 permanece próximo ao nível de abertura.

Paralelamente, houve movimento relevante entre analistas de investimentos. A Mercedes-Benz recebeu recomendação positiva de outperform, com potencial de crescimento de 13%, enquanto a Heidelberg Materials foi classificada como buy pelo Goldman Sachs, com potencial ainda maior, de 26%.

Isso mostra como o ambiente macroeconômico e geopolítico impacta até mesmo os fabricantes de automóveis mais prestigiados. Além da Porsche, a Sartorius AG também será retirada do DAX. Em seu lugar, entram GEA Group e Scout24, empresas que acumularam forte valorização nos últimos meses.

Dados Macroeconômicos

Hoje foram divulgados números que apontam para queda nos novos pedidos da indústria da Alemanha pelo terceiro mês consecutivo, reforçando as preocupações quanto ao estado da economia alemã.

Pedidos à Indústria M/M

Publicado: –2,9% | Esperado: +0,4% | Anterior: –0,2%

Pedidos à Indústria A/A

Publicado: –3,4% | Anterior: +1,7%

No Reino Unido, as vendas no varejo superaram as expectativas, sugerindo que a situação do consumidor britânico pode não estar tão fragilizada quanto alguns analistas indicavam:

Vendas no Varejo A/A

Publicado: +1,1% | Esperado: +1,2% | Anterior: +0,9%

Vendas no Varejo M/M

Publicado: +0,6% | Esperado: +0,2% | Anterior: –0,3%

Análise Técnica – DE40 (D1)

O preço defendeu tecnicamente um forte nível de suporte em FIBO 38,2%, reforçado pela média EMA100. A cotação rapidamente reagiu e voltou a operar acima da última linha de tendência.

Para se aproximar novamente das máximas e do limite superior do canal de tendência, o preço precisa antes superar a zona em torno de FIBO 23,6%, onde também se encontra a média EMA50. Essa resistência é reforçada por uma série de mínimas locais dos últimos meses.

Notícias Corporativas

Porsche AG (PAH3.DE): a icônica marca de carros esportivos deixará o DAX após menos de três anos de presença. A decisão vem após três revisões para baixo das projeções e forte pressão das tarifas dos EUA sobre carros europeus. As ações acumulam queda de 33% no ano .

Mercedes-Benz (MBG.DE): o CICC atribuiu recomendação outperform, com preço-alvo de €60 , implicando potencial de alta de 13% . As ações sobem 1% na abertura.

Heidelberg Materials (HEI.DE): o Goldman Sachs iniciou cobertura com recomendação buy e preço-alvo de €240 , indicando potencial de valorização de 26% . As ações avançam 0,5% na abertura.

E.On (EOAN.DE): vendeu a distribuidora de gás da República Tcheca para a GasNet .

Sartorius AG (SRT.DE): também deixará o DAX, mas as ações subiram 2,2% no pré-mercado.



⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.