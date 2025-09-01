Destaques da manha 01.09.25

Tribunal de apelações dos EUA considera ilegais tarifas de Trump; ouro atinge recorde e bolsas caem
- Um tribunal de apelações nos Estados Unidos decidiu no fim de semana que a maioria das tarifas impostas por Donald Trump são ilegais, especificamente aquelas sobre Canadá, México, China e as tarifas recíprocas mais amplas. Segundo a decisão, a International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) não concede ao presidente a autoridade para impor tarifas unilateralmente. Alguns analistas destacam que tais poderes permitem apenas regular importações, enquanto tarifas são competência do Congresso.
- A decisão foi suspensa até 14 de outubro para permitir um novo recurso. O caso deve chegar à Suprema Corte, mas as atuais probabilidades favorecem a revogação das tarifas mais significativas, permanecendo apenas aquelas voltadas a setores específicos. Isso pode oferecer alívio a muitas empresas e melhorar as perspectivas de crescimento econômico.
- O ouro fechou na sexta-feira a US$ 3.452 por onça, um recorde histórico, e continua em alta, sendo negociado a US$ 3.477 por onça. A máxima intradiária ficou ligeiramente abaixo de US$ 3.500 por onça.
- O Nasdaq caiu mais de 1% na sexta-feira, enquanto o S&P 500 recuou mais de 0,6%. A principal pressão de venda ocorreu em ações de tecnologia. Os futuros seguem em queda nesta manhã após uma tentativa de recuperação: o US100 recua 0,2%, e o US500 perde 0,11%. A notícia de que a Alibaba passará a produzir seus próprios chips de IA, visando independência em relação à Nvidia, também pressionou o mercado. As ações da Alibaba caíram mais de 3% na sexta-feira.
- Na Ásia, os índices registram forte correção, embora as quedas estejam relativamente contidas. O JP225 cede 0,12%, enquanto o CH50cash perde 0,88%. Vale destacar que a bolsa chinesa foi uma das mais fortes em agosto: o contrato CH50cash subiu quase 10%, impulsionado por empresas de tecnologia.
- Na Europa, o DE40 cai nesta manhã e segue abaixo dos 24.000 pontos.
- No câmbio, o EURUSD é negociado em torno de 1,1711, sua máxima desde 25 de agosto. Os dados de inflação PCE divulgados na sexta-feira vieram em linha com as expectativas, reforçando a percepção de que o Federal Reserve está pronto para cortar os juros.
- O petróleo WTI recua para abaixo de US$ 64 o barril, estendendo as perdas do fim da semana passada.
- PMIs
-
China (oficial): manufatura em 49,4 (esperado 49,5; anterior 49,3); serviços em 50,3 (em linha com expectativas).
-
China (Caixin/S&P Global): manufatura em 50,5 (esperado 49,7; anterior 49,5).
-
Japão: manufatura em 49,7 (esperado 49,9; anterior 48,9).
-
Austrália: manufatura em 53,0 (esperado 52,9; anterior 51,3).
- A Tesla reduziu em 3,7% o preço do Model 3 na China, para cerca de US$ 36.000, em resposta ao aumento da concorrência.
- O Bitcoin segue pressionado, negociado pouco acima de US$ 107.000.
- Os mercados nos Estados Unidos e no Canadá permanecem fechados hoje devido ao Labour Day.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
