Destaques da manha 02.09.25

- Após a ausência de sessão em Wall Street ontem, os futuros dos índices dos EUA estão em queda em meio à renovada incerteza e ao turbilhão jurídico em torno das tarifas de Donald Trump (US100: -0,35%, US500: -0,3%, US30: -0,2%, US2000: -0,2%). O pessimismo também é visível antes da abertura europeia (EU50: -0,3%).
- De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, as tarifas recíprocas serão mantidas pela Suprema Corte, após um tribunal federal de apelações reafirmar uma decisão anterior de que as tarifas foram impostas ilegalmente e abusaram dos poderes presidenciais de emergência. Bessent destacou que o fentanil e os crescentes déficits comerciais são ameaças nacionais reais que precisam ser enfrentadas.
- O sentimento na Ásia-Pacífico é misto. CHN.cash e HK.cash operam em alta (+0,4% e +0,1%, respectivamente), embora os produtores chineses de semicondutores tenham registrado fortes correções devido à realização de lucros (ex.: Hua Hong Semiconductor: -10%). JP225 e AU200.cash caem 0,25%. O Nifty 50 da Índia sobe 0,4%, apesar da retórica mais dura de Trump sobre o comércio com o país.
- As exportações da Nova Zelândia cresceram 9,9% a/a em junho de 2025, enquanto as importações avançaram 3,2% a/a. Em termos trimestrais, as exportações caíram pela primeira vez desde dezembro de 2024 (-3,7%).
- A Austrália reduziu inesperadamente seu déficit em conta corrente no 2º trimestre (-13,7 bilhões AUD vs previsão -15,9 bilhões, anterior -14,7 bilhões).
- “A inflação no Japão está gradualmente acelerando em direção a 2% e provavelmente convergirá com a meta atual do Banco do Japão”, disse o presidente do BOJ, Ryozo Himino. Segundo Himino, o cenário-base pressupõe novos aumentos de juros em resposta à atividade econômica, com as tarifas tendo menos impacto negativo, o que apoia ainda mais o aperto monetário.
- O dólar se recupera frente à maioria das moedas após a ampla fraqueza de ontem (USDIDX: +0,2%). A moeda mais fraca é o iene japonês (USDJPY: +0,5%), enquanto o dólar canadense (USDCAD: +0,05%) e o euro (EURUSD: -0,14% para 1,1694) mostram maior resiliência.
- O petróleo Brent e WTI sobem cerca de 0,6%, estendendo os ganhos de ontem em meio à fraqueza geral do dólar e preocupações com a oferta da Rússia. O gás natural, por sua vez, continua em correção para baixo de quase 1%.
- O ouro adiciona mais 0,5%, testando um novo recorde histórico (US$ 3.496/onça). Prata (+0,1%), platina (+0,8%) e paládio (+0,8%) também avançam.
